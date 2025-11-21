El SUV de Dodge que es uno de los más vendidos del mercado: qué precio y características tiene

La segunda generación de Dodge Journey sigue siendo el SUV favorito de México, convirtiéndose en uno de los más vendidos del mercado nacional y uno de los de mayor venta del grupo Stellantis en ese mercado. Aquí encontrarás los atributos más destacados del SUV, que lo han convertido en uno de los referentes de su categoría.

La propuesta visual de Dodge Journey es la de un vehículo moderno, con trazos suaves y los característicos toques de deportividad propios de la marca Dodge. Todo el grupo óptico está compuesto por faros FULL LED TECHNOLOGY; los espejos laterales cuentan con luces direccionales con un diseño tipo boomerang, mientras que la parte posterior se distingue por la tradicional luz trasera denominada Racetrack, compuesta por 190 LEDS.

La cabina destaca por la calidad de los materiales y ensambles, así como soluciones visuales de nivel Premium, dando como resultado un interior refinado y extremadamente silencioso, con un nivel de ruido a velocidad crucero de tan solo 36.9 decibeles. En este sentido y para dimensionar el grado de silencio en el habitáculo, el ruido promedio de una biblioteca es de apenas 30 decibeles.

Todas las versiones de Dodge Journey cuentan con un clúster LCD es de 12,3 pulgadas, con diversos modos de configuración, así como una extensa lista de advertencias visuales y sonoras.

La pantalla táctil central es de 10 pulgadas, brindando todo tipo de información tanto del vehículo como conectividad vía Bluetooth, así como Apple Car Play y Android Auto de serie. Asimismo, la cámara de reversa con líneas dinámicas tiene resolución HD y con vista envolvente 360 grados para las versiones Sport y GT Plus.

Qué motor tiene el Dodge Journey

Bajo el capot, el Dodge Journey viene equipado con un motor turbo con sistema Start And Stop de serie, 1.5 litros, inyección directa, sistema de apertura variable (DCVVT), capaz de desarrollar 156 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática con seis velocidades. Este tren motriz, no solo es capaz de ofrecer una conducción dinámica y con tintes deportivos, sino que, además brinda bajos consumos de combustible tanto en ciudad como en ruta.

La suspensión del SUV es independiente en las cuatro ruedas, con un esquema tipo McPherson para el eje delantero, mientras que el posterior emplea una arquitectura de brazos múltiples. Lo anterior garantiza un excelente rodamiento aún en caminos maltratados, así como un comportamiento dinámico de primer nivel a velocidades de crucero.

La construcción de Dodge Journey destaca por emplear 95% materiales ligeros y aceros de alta resistencia, garantizando bajos niveles de ruido, mayor rigidez estructural y zonas de absorción de impactos.

Dodge Journey 2025 (3) Dodge Journey 2025

El equipo de seguridad activa y pasiva es de los más completos en su categoría, ofreciendo seis bolsas de aire de serie en todas las versiones, así como modernos dispositivos que van de la mano de los últimos avances en esta materia, lo que le ha dado 5 estrellas de seguridad otorgadas por la C-NCAP.

Precios del Dodge Journey

Dodge Journey está disponible en todos los distribuidores autorizados de Stellantis México en tres versiones, brindado una excelente relación costo-beneficio, así como un atractivo abanico de colores, opciones y precios competitivos.

El Dodge Journey se encuentra disponible en México desde 603.900 pesos, alcanzando 729.900 pesos en el caso de la versión más equipada.