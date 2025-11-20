Así es la versión especial del Citroën Ami: precio y detalles

El Citroën Ami sigue redefiniendo los códigos de la micromovilidad con la edición especial Dark Side, que revela una nueva personalidad de este vehículo único. Desde hace 5 años, el Citroën Ami transforma el paisaje de nuestras calles con un diseño más inspirado en los dibujos animados que en los códigos automovilísticos.

Con la nueva edición especial Ami Dark Side , luce un tono inédito Black Night: un negro mate profundo que cambia totalmente su carácter, animado por elementos gráficos blancos. Sin perder su espíritu divertido y desenfadado, adopta así una personalidad rebelde o elegante, según el estado de ánimo. Esta versión Dark Side es fiel a la promesa de Citroën : una movilidad fácil, accesible y a la medida de cada uno.

Con Dark Side, el Ami sigue animando un territorio que creó en 2020, aportando una solución de micromovilidad que ha llenado un vacío en muchos hogares. Un objeto de movilidad 100 % eléctrico, compacto, asequible y utilizable a partir de los 14 años según el país, que ofrece una solución segura, dos plazas protegidas de las inclemencias del tiempo, fácil de manejar, con una velocidad limitada a 45 km/h y una autonomía de 75 km. Se han vendido cerca de 85.000 Ami desde su lanzamiento. Los pedidos de la edición limitada Dark Side están abiertos a partir del 31 de octubre y las primeras entregas llegarán en enero de 2026.

Esta nueva edición especial conserva el nuevo diseño de la gama, pero luce un aspecto singular y animaciones gráficas que cambian su actitud. Siempre tan compacto y travieso, el Ami juega en otra liga al adoptar por primera vez un color negro para la carrocería. Denominado Black Night, este color exclusivo es un negro mate profundo.

El Citroën Ami se presenta en 2025 con una nueva imagen, a la vez simpática y más madura gracias a sus líneas más claras. Sus faros, rodeados por un borde negro a modo de párpados, se han elevado hasta la base del parabrisas para darle una nueva mirada más expresiva. Estos dos faros están unidos por una nueva cápsula en relieve en el molde que adopta la forma de una amplia sonrisa, reforzando el aspecto juvenil y simpático del Citroën Ami . Específicamente, en la versión Ami Dark Side , esta cápsula incorpora un adorno chapado en negro mate sutilmente resaltado por un borde blanco. Esta pieza destaca el logotipo de la marca, que también adopta el color blanco.

Para jugar con el contraste, la serie especial Dark Side retoma los embellecedores del Pack Color Icy. Estos marcan gráficamente el lateral del Ami con un diseño de cubos blancos. El tema se completa con una insignia específica en blanco y negro que se coloca en el pilar trasero y retoma el tema del cubo con esquinas redondeadas. Este diseño también se encuentra en los motivos específicos situados en la parte inferior de las puertas.

Para reforzar su carácter y sugerir dinamismo, el Ami Dark Side cuenta con un imponente alerón en la parte trasera del vehículo.

Cómo es el Citroën Ami Dark Side por dentro

En el interior, la edición especial retoma los elementos del Pack Icy. Es decir, tres compartimentos de almacenamiento instalados en la plancha, un gancho para bolsos delante del asiento del acompañante y redes de almacenamiento de color gris claro, a juego con las costuras grises de las alfombras del piso. Al incorporar tonos grises, el Dark Side conserva así un poco de luminosidad en el interior.

El Ami Dark Side aporta comodidad a bordo con el sistema de infoentretenimiento, que se basa en un soporte para el teléfono, que centraliza todas las aplicaciones del cliente, y My Ami Play. La aplicación My Ami Play centraliza el sistema de infoentretenimiento con un control realizado a través del volante con el botón Citroën Switch, que permite gestionar la radio, la navegación y el teléfono con sus aplicaciones (llamadas, música, etc.). Con la aplicación My Citroën, el software My Connect Box indica el estado del vehículo (gestión de la carga y la autonomía, el kilometraje, etc).

Citroën Ami Dark Side (3) Citroën Ami Dark Side

Precio y disponibilidad del Citroën Ami Dark Side

El Ami Dark Side ya está disponible para su pedido, a partir de 8.890 euros, en Francia y en Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Países Bajos, España, Portugal e Italia. Las entregas comenzarán a partir de enero de 2026. Y como el estilo no está reservado a unos pocos y Ami se proclama como una solución de movilidad para todos, el pack My Ami Cargo y la versión My Ami for All también están disponibles con la edición especial Dark Side.