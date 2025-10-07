Así es el nuevo Citroën Basalt Dark Edition: precio y detalles

Citroën Argentina presenta el Basalt Dark Edition , la versión tope de gama de su más reciente SUV . Esta nueva propuesta eleva el estilo al combinar una estética oscurecida con un carácter sofisticado y deportivo. Entre sus elementos distintivos se destacan las llantas de aleación negras de 16 pulgadas, pedales deportivos, umbrales de puerta personalizados, emblemas Dark Edition en los laterales delanteros y el doble chevrón oscurecido.

Un detalle especialmente relevante es el alerón trasero con acentos en el tono “André Red” , un tributo al espíritu visionario de André Citroën, fundador de la marca, que refuerza el ADN innovador y vanguardista de Citroën.

El interior del nuevo Citroën Basalt Dark Edition se distingue por su atmósfera completamente oscurecida, reflejando a la perfección el espíritu de la versión Dark Edition. Los asientos son de alta calidad se destacan con costuras rojas que aportan un contraste vibrante, complementados por alfombras exclusivas y un compartimento de almacenamiento oscuro en el panel central. La palanca de cambios presenta un acabado en negro brillante con costuras rojas, mientras que los apoyabrazos en las puertas delanteras ofrecen un tapizado de alta calidad para el conductor.

Entre sus detalles distintivos, esta versión incorpora pedales deportivos en negro con acabados plateados, que refuerzan el diseño dinámico del modelo y, a la vez, mejoran el agarre, brindando una experiencia de conducción más cómoda y segura.

El centro multimedia Citroën Connect Touchscreen, cuenta con un bisel ultrafino en negro brillante que aporta una estética más depurada. Manteniendo su pantalla de 10,25 pulgadas, ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, y se complementa con un sistema de seis altavoces.

El interior del vehículo incluye salidas de aire y compartimentos portaobjetos con detalles en negro, mientras que la conectividad se extiende a todos los ocupantes: un puerto USB Tipo A, una toma de corriente de 12 V en el panel central y dos nuevos puertos USB Tipo C de carga rápida en la segunda fila, garantizando confort y funcionalidad para cada viaje.

El modelo también se presenta en el exclusivo color Sting Gray con techo negro, que realza las líneas dinámicas del SUV y le otorga un estilo robusto e imponente, junto con las opciones Negro Perla Nera, Gris Grafito y Gris Artense, esta última con techo negro.

El Citroën Basalt Dark Edition combina las proporciones elegantes que lo caracterizan con la robustez de sus líneas marcadas, ahora en tonos oscuros con detalles en rojo, logrando un diseño moderno y deportivo. Su distancia entre ejes de 2,64 metros permite un equilibrio perfecto entre la parte delantera y trasera, con voladizos cortos que aportan ligereza visual y mejoran los ángulos de entrada y salida, ideales para superar obstáculos.

La nueva versión dispone el reconocido motor Turbo 200, que ofrece el mejor rendimiento de su categoría. Asociado a la transmisión automática tipo CVT con siete marchas y tres modos de conducción, garantiza una experiencia ágil, placentera y adaptada a cada necesidad.

Con un par motor de 200 Nm, este propulsor integra el exclusivo sistema Multiair III, una tecnología única en el segmento que regula electrónicamente la apertura y sincronización de las válvulas de admisión en tiempo real, y que ofrece un mayor rendimiento, mejor respuesta y una eficiencia optimizada en cualquier escenario de conducción obteniendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos.

Cuánto cuesta el nuevo Citroën Basalt Dark Edition

El nuevo Citroën Basalt Dark Edition sale a la venta con un precio de 36.040.000 pesos. La garantía es de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero), reafirmando la confianza en la calidad del modelo y garantizando un mayor valor de reventa.

Además, los clientes cuentan con una línea demás de 30 accesorios originales, pensados para organizar viajes, sumar estilo y personalizar su vehículo, logrando que cada Basalt Dark Edition sea tan único como su conductor.