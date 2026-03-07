Stellantis presente en Expoagro 2026 con RAM y Fiat

Stellantis estará presente en la exposición agroindustrial más importante de Argentina, con una propuesta integral que combina innovación y potencia.

Del 10 al 12 de marzo, Stellantis recibirán al público en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, con un espacio exclusivo de exhibición, atención personalizada y asesoramiento comercial pensado especialmente para el productor agropecuario y los profesionales del sector.

Por un lado, Fiat mostrará su consolidada gama de pick-ups integrada por Fiat Strada, referente del segmento por su versatilidad y eficiencia; Fiat Toro, que combina confort, tecnología y robustez; y Fiat Titano, la nueva pick-up producida en el Polo Industrial Ferreyra, que amplía la oferta para el trabajo intensivo en el campo.

Te puede interesar Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas

Por su parte, Ram exhibirá un line-up conformado por Ram Rampage, ágil y tecnológica, así como Ram 1500 y Ram 2500, ambas íconos del segmento full-size. A su vez, la marca expondrá la nueva Ram Dakota, coronada la pick-up del 2025 por los premios PIA y desarrollada en el hub de pick-ups que Stellantis consolidó en Córdoba, reafirmando su estrategia de especialización productiva y liderazgo regional.