Con más de 5.000 unidades patentadas en febrero, Citroën supera el crecimiento promedio del mercado y se posiciona en el segmento de autos y utilitarios.

Citroën crece un 24% en febrero y se consolida entre las marcas más vendidas

Citroën finalizó el mes de febrero integrando el "Top 8" del mercado español, con un total de 5.082 unidades patentadas entre autos particulares y vehículos comerciales. Esta cifra representa una cuota de mercado del 4,5% y un crecimiento del 24% en comparación con el mismo mes del año pasado, triplicando el ritmo de progresión del mercado general, que se situó en un 8%.

En el acumulado del primer bimestre del año, la marca del Doble Chevrón alcanza las 8.577 matriculaciones, consolidando un peso del 4,3% sobre el total de la industria.

El impulso de la nueva gama de pasajeros La renovación de la cartera de modelos fue determinante para estos resultados. En el segmento de autos particulares, Citroën registró un incremento en las ventas del 23%, sumando 3.227 unidades en el mes.

El gran protagonista es el Nuevo Citroën C4, fabricado en la planta de Stellantis en Madrid, que se mantiene como el líder indiscutido de su categoría. En los dos primeros meses de 2026, este modelo patentó 2.173 unidades, capturando un 15,7% de participación dentro del segmento de berlinas medianas.

El mercado de utilitarios sigue siendo un pilar fundamental para la marca. En febrero, Citroën patentó 1.885 furgones y furgonetas, logrando una penetración del 11,7% en una categoría donde los clientes priorizan la robustez, el espacio interior y la relación calidad-precio.