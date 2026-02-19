Stellantis deja de producir autos Peugeot y Citroën en su planta de El Palomar hasta marzo

Stellantis, la empresa que fabrica las marcas Citroën y Peugeot, anunció la parálisis de su planta por caída de ventas.

La automotriz Stellantis cerrrá por dos semanas la actividad en su planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, donde se producen vehículos de las marcas Peugeot y Citroën. La medida se extenderá entre el 18 y el 20 de febrero y luego del 23 al 27 del mismo mes, retomando el ritmo habitual el lunes 2 de marzo de 2026. No obstante, el cese efectivo comenzó el viernes previo, debido a los feriados de lunes y martes que reducen la actividad operativa.

Durante los días de paralización se llevarán adelante tareas de mantenimiento y reordenamiento interno, además de gestiones vinculadas al abastecimiento de insumos necesarios para la reactivación de la línea de montaje. Desde la empresa señalaron que la decisión no implica cambios estructurales ni alteraciones en los planes de inversión previstos para el país.

En El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, junto con el utilitario Citroën Berlingo. Se trata de una de las dos plantas que Stellantis posee en Argentina, ya que en Ferreyra, Córdoba, produce el Fiat Cronos y las pick-ups Titano y RAM Dakota, lo que la convierte en la única automotriz con dos complejos industriales activos en el territorio nacional.

En cuanto al personal, los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo percibirán el 70% de sus salarios habituales durante los días de suspensión. El esquema se encuadra en el acuerdo firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que regula este tipo de situaciones.

Crisis de la industria automotriz La interrupción ocurre en un contexto de crisis de la industria automotriz. En 2025 no se alcanzó la proyección de 650.000 unidades comercializadas —el total fue de 612.000, incluyendo vehículos pesados— y en enero los patentamientos se ubicaron en 65.080 unidades, por debajo de las 70.000 previstas inicialmente.