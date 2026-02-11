Stellantis ofrece en febrero financiación a tasa 0% para todos sus modelos

Entre las principales propuestas comerciales vigentes de Stellantis se destacan las opciones de financiación a tasa 0% disponibles para todos los modelos de todas sus marcas. Estas condiciones especiales buscan facilitar el acceso a los vehículos de las marcas del grupo, ofreciendo soluciones financieras competitivas y previsibles para los clientes.

Se destacan este mes, el caso de Ram Dakota y Fiat Titano , que ofrecen una financiación de hasta AR$30.000.000, con tasa fija del 0,0% y un plazo de hasta 12 meses, reforzando la propuesta de valor en el segmento de pick-ups.

Con el respaldo de Stellantis y el trabajo conjunto con su red de concesionarios oficiales, las opciones disponibles abarcan planes con tasas especiales y financiación acordes.

A continuación, se detallan las distintas alternativas vigentes durante todo febrero de 2026 para que cada cliente encuentre la solución que mejor se ajuste a su proyecto de compra.

La marca ofrece una Tasa Express para toda la gama con una tasa del 0% de hasta 18 meses y hasta AR$16.000.000 de monto máximo a financiar.

Para quienes requieran mayores montos, se ofrece financiación de hasta AR$36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y para el caso de los modelos Boxer, 3008, 408 y 5008 con iguales condiciones descriptas anteriormente se financian hasta AR$45.000.000.

Además, como alternativa también se ofrecen Créditos UVA a 24 meses con Tasa del 0% con una financiación de hasta AR$24.000.000 ó AR$26.000.000 con TNA del 9,9% a 36 meses para los modelos 208, 2008 y Partner.

Citroën:

La marca del doble chevrón ofrece una Tasa Express para toda la gama, con una tasa del 0% a 18 meses para financiar hasta el AR$18.000.000 y una Tasa Exclusiva para Basalt, Aircross y Jumpy de AR$20.000.000 con TNA al 0% a 12 meses.

Para quienes prefieran mayores montos, se ofrece una financiación de hasta AR$36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y en el caso de Jumper se ofrecen iguales condiciones descriptas anteriormente y se financia hasta AR$45.000.000.

Además, como alternativa también se ofrecen Créditos UVA a 24 meses con una Tasa del 0% con una financiación de hasta AR$24.000.000 ó AR$26.000.000 a una TNA del 9,9% y hasta 36 meses para toda la gama.

DS

La marca mantiene su financiación con Tasa al 0% a 12 meses de hasta AR$30.000.000 para toda la gama ó AR$45.000.000 a una tasa del 17%.

Además, el DS7 posee una promoción de crédito UVA con financiación hasta AR$40.000.000 con una tasa del 6,9% a 24meses.

Fiat:

La marca italiana de Stellantis ofrece para toda su gama de modelos dos tipos de financiación. La primera con un monto máximo de hasta AR$18.000.000 con una TNA de 0% a 18 meses y la segunda alternativa, también aplicable a toda la gama de modelos, con una financiación de hasta AR$24.000.000 a 12 meses con una TNA del 0%.

Se mantiene la campaña en base UVA en la que es posible financiar hasta el 80% con un máximo de AR$20.000.000 y en un plazo de 24 meses.

Para la pick-up Titano se ofrece una línea de crédito especial a tasa fija con un plazo de 12 meses y con una tasa de 0% hasta AR$30.000.000.

Jeep:

La marca ofrece una promoción especial con una tasa fija del 0% a 12 meses de hasta AR$24.000.000 ó a una tasa fija del 0% a 18 meses con hasta AR$18.000.000 para todos los modelos de la marca.

También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con una tasa del 0% a 12 meses y hasta AR$30.000.000. Otras alternativas para todos los modelos hasta el 80% del precio del vehículo.

Ram:

La marca especialista en Pick-ups ofrece una tasa fija del 0% a 12 meses de hasta AR$24.000.000 ó a una tasa fija del 0% a 18 meses de hasta AR$18.000.000 para todos los modelos de la marca. También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con una tasa del 0% a 12 meses y hasta AR$30.000.000. Otras alternativas para todos los modelos hasta el 80% del precio del vehículo.

Para la pick-up Ram Dakota se ofrece una financiación de hasta AR$30.000.000 con una tasa fija del 0% a 12 meses, otra línea de crédito a tasa fija con un plazo de 18 meses y tasa 10,9% hasta AR$15.000.000.