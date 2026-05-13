MICHELIN Primacy 5: la evolución del neumático

Michelin es la marca de referencia en el universo de los neumáticos gracias a una historia signada por productos de excelente calidad y la más alta confiabilidad. Ahora, con el lanzamiento del MICHELIN Primacy 5 , eleva esas cualidades aportando un neumático evolucionado pensado para sedanes, hatchbacks, utilitarios (CUV) y SUV.

Ya está disponible en la Argentina en medidas que van desde 205/55 R16 hasta 235/50 R19 . Los precios de venta de este nuevo producto se mueven entre los 191.000 pesos y los 745.000 pesos (más IVA), respectivamente. A mediados de año se incorporarán dimensiones en rodado de 20 pulgadas.

El MICHELIN Primacy 5 es la evolución natural de Primacy 4+, motivo por el cual llega con mejoras respecto de aquel. Entre ellas se destaca el incrementó su vida útil en un 18 por ciento ya que fue desarrollado para satisfacer las necesidades y características de los nuevos vehículos del mercado, ya sean a combustión, híbridos o eléctricos. Es importante destacar aquí que los vehículos electrificados exigen más de los neumáticos debido a su peso y torque, además de ser más sensibles al ruido en el rodaje. En este ítem, el MICHELIN Primacy 5, tiene una banda de rodaje diseñada específicamente para reducir el ruido de la rodadura y las vibraciones.

Aquí aparece la tecnología denominada Gen3 que cambia el diseño y la ubicación de los “taquitos” para lograr un andar más silencioso. Las distancias de frenado se han reducido incluso en piso mojado: el MICHELIN Primacy 5 aumentó en un 4 por ciento su desempeño en seguridad en este tipo de superficie en comparación con la gama anterior, pero también mejora la respuesta comparado con sus rivales.

Neumático MICHELIN Primacy 5 - 3 La nueva cubierta MICHELIN Primacy 5 fue diseñada para entregar mayor durabilidad y adherencia, alta eficiencia energética y bajos niveles de ruido, también sobre suelos mojados.

En esta presentación Michelín eligió el circuito Raceville, en las afueras de San Pablo, Brasil, para mostrar el comportamiento del nuevo neumático. En los ensayos de frenado a 80 km/h en piso mojado (fue una demostración no un test certificado), el MICHELIN Primacy 5 dejó en claro que logra detener al vehículo (en este caso, el Citroën Basalt) en distancias más cortas que sus competidores.

Luego de cinco frenadas con cada uno las mediciones promedio dieron cuenta de la eficiencia del nuevo neumático de Michelin que superó a sus rivales acortando la distancia en dos metros en promedio: 25,74 m del MICHELIN Primacy 5 versus 27,57 m del “competidor 1” y 27,71 m del “competidor 2”. Esto se debe a la utilización de la tecnología Michelin Evertread, con mayor número de canales de drenaje en la escultura del neumático –son un 13 por ciento más grandes– que dispersan el agua más eficazmente. Se combina con el compuesto Michelin Evergrip que le otorga gran flexibilidad.

Neumático MICHELIN Primacy 5 - 2 La nueva cubierta MICHELIN Primacy 5 fue diseñada para entregar mayor durabilidad y adherencia, alta eficiencia energética y bajos niveles de ruido, también sobre suelos mojados.

Nueva tecnología

Otra parte de la experiencia en la pista fue una prueba de desempeño en condiciones de exigencia máxima. Acá no hubo rivales con los cuales comparar, sino un BMW 335i (430 CV) bajo las órdenes del piloto Leandro Melo que recorrió el circuito de 4,7 kilómetros lleno de subidas y bajadas y curvas de alta exigencia. En este sentido, el MICHELIN Primacy 5 es capaz de adaptarse a las necesidades de diferentes perfiles de vehículos y condiciones de conducción.

Cuenta con la tecnología Maxtouch en el parche de contacto que reparte mejor las cargas. Además, ofrece una mayor eficiencia energética al reducir su resistencia al rodaje en un 5 por ciento y, por consiguiente, disminuir el consumo de combustible. También es más eficiente en términos ecológicos ya que reduce el impacto ambiental en hasta 6 por ciento versus su predecesor. “El MICHELIN Primacy 5 logra reunir todo esto, lo que llamamos ´Michelin Total Performance´. Decimos que es la satisfacción de conducir con tranquilidad desde el primer hasta el último kilómetro. Este es el gran diferencial de los productos Michelin”, explica Carlos Spinazzola, responsable de marketing-producto de Michelin.