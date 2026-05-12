SV-7GX 2026: la nueva moto de Suzuki ya tiene precio

La nueva Suzuki SV-7GX ya tiene precio en el mercado español. Partiendo de 7.999 euros la marca posiciona su nueva crossover de media cilindrada como una de las propuestas más competitivas en su segmento, combinando un elevado nivel tecnológico con un planteamiento versátil y un elemento diferencial clave: su motor bicilíndrico en V.

La Suzuki SV-7GX , fabricada en Japón, ha evolucionando hacia un concepto crossover que integra la agilidad y manejabilidad de una naked con la ergonomía, protección y confort propios de una moto orientada al turismo. El resultado es un modelo capaz de adaptarse con naturalidad tanto al uso urbano como a trayectos de media y larga distancia, manteniendo un perfecto equilibrio entre dinamismo y comodidad.

En el centro del conjunto se sitúa el reconocido motor bicilíndrico en V a 90 grados de 645 cm3 y 73 HP, un propulsor emblemático dentro de Suzuki que aporta una entrega de par contundente, una respuesta progresiva y un alto nivel de refinamiento. Este tipo de configuración, cada vez menos habitual en el mercado, refuerza el carácter distintivo de la SV-7GX frente a otras alternativas del segmento.

La SV-7GX incorpora además el sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) , que articula un conjunto completo de ayudas electrónicas orientadas a optimizar el control y la seguridad. Entre ellas destacan el acelerador electrónico Ride-by-Wire, el Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) con tres modos de conducción, el control de tracción STCS con tres niveles y el Quick Shifter bidireccional, que permite subir y bajar marchas sin necesidad de accionar el embrague. Este paquete sitúa al modelo en una posición de liderazgo dentro de su categoría en términos de equipamiento tecnológico.

La parte ciclo, mantiene un chasis tubular de acero que favorece la rigidez estructural y un bajo centro de gravedad, contribuyendo a una conducción estable y precisa. Las suspensiones, con horquilla delantera de 41 mm y monoamortiguador trasero ajustable en precarga, junto al sistema de frenos con doble disco delantero y ABS, garantizan un comportamiento equilibrado en distintos escenarios de uso.

El equipamiento se completa con una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas, iluminación full LED y conectividad mediante la aplicación Suzuki Ride Connect+, que permite acceder a funciones como navegación paso a paso, información de tráfico y notificaciones del smartphone. Todo ello se integra en un diseño inspirado en la GSX-S1000GX, con semicarenado, parabrisas regulable y cubremanos, elementos que mejoran tanto la protección aerodinámica como la funcionalidad en marcha.

Cuánto cuesta la nueva Suzuki SV-7GX

Partiendo desde 7.999 euros, la Suzuki SV-7GX se consolida como una propuesta única dentro del segmento medio, destacando por su combinación de tecnología, versatilidad y un motor V-Twin que refuerza su identidad propia en un mercado cada vez más homogéneo.