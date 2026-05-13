La Fiat Strada fue el vehículo más elegido y duplicó las ventas del segundo modelo más exitoso

La Fiat Strada fue el vehículo más vendido, con 14.905 unidades matriculadas, unas 6.500 más que el modelo que ocupó el segundo lugar.

Fiat, líder del mercado brasileño durante cinco años consecutivos, sigue siendo la marca de automóviles más vendida del país. En abril de 2026, se matricularon 45.627 unidades, 6.400 más que la segunda marca en ventas. Este mes, Fiat también posicionó dos modelos entre los tres más vendidos del país: la Strada volvió a ser la líder con 14.905 unidades vendidas, lo que representa más de 6.500 unidades (un 43,8%) más que el segundo modelo, y Argo ocupó el tercer lugar con 7.991 matriculaciones.

Además de la Strada, otra camioneta Fiat destaca en ventas. La Toro lideró el segmento de camionetas con 4.169 unidades registradas y una cuota de mercado del 46,4 %. La marca también mantiene su liderazgo en vehículos comerciales, con la Fiorino en primer lugar entre las furgonetas B, con 2096 unidades registradas y una cuota de mercado del 74,2 %. Fiat también lideró el segmento de compactos en abril. En conjunto, Mobi y Argo registraron 13 355 unidades y cerraron el mes con una cuota de mercado del 23,9 %.

“Durante cinco años, Fiat ha sido la marca de automóviles más vendida en el país, y abril no fue la excepción. Además de liderar el mercado, la marca también posicionó dos modelos entre los tres autos más vendidos del mes. Estos resultados son el resultado de una combinación constante de innovación, tecnología, confianza del consumidor y una presencia estratégica en cada segmento en el que operamos. Continuaremos trabajando para ofrecer al mercado una cartera cada vez más competitiva y alineada con las demandas de los consumidores”, reafirma Frederico Battaglia, Director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Fiat Argo Fiat Argo

Total acumulado del año de Fiat en Brasil Los resultados del año hasta la fecha no son diferentes. Fiat sigue siendo el líder del mercado con una cuota de mercado del 20,6% y 172.238 unidades matriculadas, lo que supone 35.436 unidades más que la segunda marca clasificada.