Las ventas de RAM Rampage crecieron un 12,6% en los primeros cuatro meses de 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026 , la Rampage continúa impulsando el crecimiento de Ram en el mercado brasileño. La primera camioneta pick-up de la marca desarrollada y producida fuera de Norteamérica vendió 8,158 unidades desde enero hasta el último día de abril de 2026 , superando en un 12.6% el resultado del mismo período del año anterior.

El desempeño de la Rampage en el primer trimestre de este año contribuyó a que las cifras totales de Ram fueran casi un 5% superiores a las del mismo período de 2025, lo que refuerza una vez más el éxito del modelo. La pick-up, que ha recibido 27 premios de la prensa especializada desde su lanzamiento, se mantiene en el segundo lugar entre las pick-ups más vendidas del año hasta la fecha.

Recientemente se anunció el modelo 2027 de Rampage , cuya principal novedad es la introducción del motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex en las versiones Laramie y R/T. Además de ofrecer más opciones de combustible, este motor actualizado es el más potente de su categoría, con 272 hp y 400 Nm (40,8 kgfm) de torque, tanto con gasolina como con etanol.

Ram participó en Agrishow, la feria agrícola más grande de Latinoamérica, y contó con uno de los stands más populares en la 31.ª edición, celebrada entre el 27 de abril y el 1 de mayo en Ribeirão Preto, en el interior del estado de San Pablo. La principal novedad fue la presentación de la Dakota Laramie Night Edition, una nueva versión de la camioneta mediana que incorpora el acabado negro piano, que ya ha tenido éxito en modelos como la Rampage, la 1500 y la 3500.

En esta versión, los detalles cromados de la parrilla delantera, las carcasas de los retrovisores y la manija del portón trasero Laramie se reemplazan por un acabado negro brillante, que también se aplica a los embellecedores de las luces antiniebla LED. Los emblemas cromados ahora son de color Granito Cristal, al igual que las llantas de aleación de 18 pulgadas y la protección inferior del parachoques delantero. En el interior, los asientos de cuero genuino son negros, a juego con los pilares y el techo. Otra novedad de la edición Laramie Night es el nuevo color azul Tempest perlado, que también puede equiparse en la versión Laramie estándar.

Además de la nueva versión de la Dakota, otro modelo que acaparó la atención en el espacio exclusivo de Ram en Agrishow fue la 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually, una versión de la camioneta con cabina doble extendida que permite reclinar los respaldos de los asientos traseros y ofrece espacio interior para guardar equipaje. Más grande que una 3500, debido a su mayor distancia entre ejes y longitud total, la camioneta es aún más capaz, gracias a sus ruedas traseras dobles que le permiten transportar 2,4 toneladas y remolcar casi 15 toneladas.

Durante los cinco días de Agrishow, se realizaron aproximadamente 650 pruebas de manejo con la Rampage, la Dakota y 3500 unidades disponibles para pruebas en la pista todoterreno, que puso a prueba toda la fuerza, capacidad, lujo y tecnología de las pick-ups de RAM con una potencia sin igual.