El dólar bajó $10 en medio de un jueves de paro general y debate de la reforma laboral

El dólar oficial cayó en su cotización y el dólar blue subió hoy. Así quedaron todas las cotizaciones este jueves.

En medio de un súper jueves marcado por el paro general a nivel nacional y también por el debate de la reforma laboral que comenzó en el Congreso después de las 14 en la Cámara de Diputados, los mercados respondieron con tranquilidad y cierta estabilidad con un dólar oficial que bajó.

En concreto, el dólar oficial se descongeló luego de estar sin movimientos el miércoles tras el feriado de Carnaval y este jueves bajó $10. Cerró la jornada a $1360 para la compra y a $1410 para la venta. Es uno de los valores más bajos que ha tenido en 2026. El dólar blue subió levemente.

Mientras tanto, el dólar mayorista sigue por debajo del umbral de los $1400 y se ubica a $1390 para la venta según indican las pizarras del Banco Nación este jueves.

Dólar 31.jpg El dólar blue subió. Esta jornada es muy importante para el Gobierno y el rumbo económico del país ya que desde las 14 los diputados debaten sobre la reforma laboral y el impacto que tendrá en los trabajadores si es que se convierte en ley en las próximas horas. Eso podría impactar en los mercados.

Además, gremios, sindicatos y trabajadores de distintos rubros realizaron un paro general hoy a nivel nacional que tuvo impacto en Buenos Aires y en varias provincias del país.