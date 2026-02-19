ARCA advirtió a los monotributistas por una fecha clave que se aproxima en febrero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) emitió una advertencia dirigida a los monotributistas en febrero de 2026, al recordar el vencimiento de una obligación central dentro del régimen simplificado. El organismo señaló que el próximo 20 de febrero vence el pago mensual correspondiente al Monotributo , el primero luego de la recategorización semestral y con los nuevos valores actualizados.

Desde el ente recaudador indicaron que este pago ya incluye los montos ajustados tras la actualización de escalas y cuotas, que fueron modificadas en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025. Estas cifras estarán vigentes hasta agosto de 2026 y afectan a todas las categorías del régimen.

Con la actualización, ARCA estableció nuevas cuotas mensuales diferenciadas según la categoría y el tipo de actividad (servicios o ventas), con valores que parten desde la categoría A y aumentan progresivamente hasta la K. Además, también se redefinieron los topes de facturación anual que determinan la permanencia dentro del régimen simplificado.

En este contexto, el organismo recordó que la recategorización realizada a comienzos de febrero puede haber modificado la categoría de algunos contribuyentes, ya sea por aumento en la facturación o por controles automáticos sobre las declaraciones presentadas. Por eso, recomiendan revisar los datos personales y la categoría asignada antes de efectuar el pago mensual.

ARCA advirtió que no abonar la cuota dentro del plazo establecido puede generar consecuencias significativas para los contribuyentes. Entre ellas se encuentran la exclusión del régimen simplificado, la pérdida de la cobertura de obra social y del sistema previsional, así como la obligación de pasar al régimen general impositivo.

Asimismo, el incumplimiento puede derivar en intereses, sanciones administrativas y posibles recategorizaciones de oficio si se detectan inconsistencias en los ingresos declarados.

Frente a este escenario, el ente recaudador instó a los monotributistas a verificar el monto a pagar según su categoría actual y a cumplir con el vencimiento del 20 de febrero para evitar sanciones o la baja automática del sistema. El objetivo es mantener la regularidad fiscal y asegurar el acceso a los beneficios del régimen simplificado durante el nuevo período fiscal que se extiende hasta agosto de 2026.

De esta manera, la advertencia de ARCA busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un contexto de actualización de escalas y montos que impacta directamente en trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales adheridos al Monotributo.