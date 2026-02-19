Monotributo 2026: los 7 errores que pueden activar una alerta de ARCA y terminar en exclusión

Con las nuevas escalas del primer semestre de 2026 ya vigentes, ARCA intensificó los controles automáticos sobre el monotributo . Más allá del pago mensual, hay errores frecuentes que pueden disparar alertas, derivar en una recategorización de oficio o incluso dejar al contribuyente fuera del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cruza datos bancarios, consumos, facturación y parámetros de actividad. Estos son los siete descuidos más comunes que hoy ponen a muchos en la mira.

Muchos contribuyentes miran solo lo facturado, pero ARCA consolida todos los ingresos asociados al CUIT.

ARCA fijó el primer vencimiento del monotributo tras el ajuste y la recategorización para este viernes 20 de febrero.

Si la suma de acreditaciones en bancos y billeteras virtuales supera el límite anual de la categoría, el sistema genera una alerta automática. No importa si los montos provienen de distintas cuentas: el cruce es integral.

Es uno de los disparadores más habituales.

Cuando los consumos con tarjeta —supermercado, viajes, compras online— resultan incompatibles con los ingresos máximos de la categoría, el organismo presume ingresos no declarados.

La regla práctica que aplica el sistema enciende alarmas cuando los gastos superan el 80% del tope anual en servicios o el 40% en venta de bienes.

3. Recibir transferencias sin facturarlas

Depósitos en efectivo reiterados o transferencias elevadas sin comprobantes que las respalden también generan inconsistencias.

Si se trata de un préstamo o una transferencia por error, es clave conservar documentación que lo justifique. ARCA detecta el ingreso; el contribuyente debe poder demostrar su origen.

4. Olvidar los límites de luz, alquiler y precio unitario

No todo pasa por el banco. El Monotributo también establece parámetros físicos y económicos.

Un consumo de energía eléctrica superior al permitido, un alquiler que exceda el tope anual o vender productos por encima del precio unitario máximo habilitado pueden derivar en una recategorización.

Son variables que muchos no controlan hasta que llega la notificación.

5. No actualizar la credencial con la nueva escala 2026

El vencimiento actual ya refleja los valores actualizados del primer semestre.

Quienes siguen utilizando credenciales viejas pueden pagar importes incorrectos y generar diferencias, intereses y trámites posteriores. Incluso permanecer en la misma categoría no garantiza que el monto sea igual al del año pasado.

6. Pagar mal el Monotributo Unificado

En las provincias con Monotributo Unificado, el pago incluye el componente nacional y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Si el débito automático o el VEP no discrimina correctamente la parte provincial —o si el contribuyente está exento y el importe aparece igualmente incluido— pueden producirse pagos en exceso difíciles de recuperar.

7. Ignorar las notificaciones de ARCA

Muchos problemas escalan simplemente por no revisar el Domicilio Fiscal Electrónico.

Las recategorizaciones de oficio, intimaciones o exclusiones se notifican allí. También conviene consultar periódicamente el servicio “Nuestra Parte”, donde el organismo detalla información sobre consumos y movimientos registrados.

Por qué es clave revisar todo en febrero

Con las escalas ya actualizadas y los controles digitales funcionando en tiempo real, el primer vencimiento del año marca el punto de partida fiscal.

Quienes están adheridos al débito automático no deben hacer gestiones adicionales, pero sí verificar que el importe corresponda a la nueva categoría.

Evitar estos errores no solo previene inspecciones: también reduce el riesgo de exclusión y de pasar al régimen general, con una carga tributaria significativamente mayor.