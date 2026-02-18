ARCA: estos son los vencimientos clave que operan esta semana

ARCA confirmó los vencimientos de IVA y Monotributo que operan esta semana según terminación de CUIT.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene previstos esta semana varios vencimientos impositivos que impactan en monotributistas y responsables inscriptos. Según el calendario oficial, entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero de 2026 se concentran obligaciones vinculadas al IVA y al Monotributo.

El miércoles 18 de febrero vence la presentación y el pago de la declaración jurada de IVA y Libro de IVA Digital para los CUIT terminados en 0 y 1. Ese mismo día también opera el vencimiento para el pago mensual del Monotributo, que alcanza a todas las terminaciones de CUIT.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Responsables inscriptos y monotributistas deben cumplir entre el 18 y el 24 de febrero. Foto: Archivo Cómo siguen los vencimientos de IVA De acuerdo al cronograma informado por ARCA, los responsables inscriptos deberán cumplir con las siguientes fechas para IVA:

CUIT terminados en 0-1: 18/02/2026

CUIT terminados en 2-3: 19/02/2026

CUIT terminados en 4-5: 20/02/2026

CUIT terminados en 6-7: 23/02/2026

CUIT terminados en 8-9: 24/02/2026 En el caso del Monotributo, el pago mensual tiene como fecha de vencimiento el viernes 20 de febrero, sin distinción de terminación de CUIT, por lo que todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado deben cumplir dentro del mismo plazo.