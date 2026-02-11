Monotributo ARCA: por qué el 20 de febrero es una fecha clave tras la recategorización

ARCA recordó que el 20 vence el pago mensual del Monotributo, ya con los valores actualizados tras la recategorización realizada en febrero.

Luego de la recategorización semestral que realizaron los monotributistas a comienzos de febrero, el 20 se convierte en una fecha clave dentro del calendario de ARCA. Ese día vence el pago mensual del Monotributo, ya con los valores actualizados según la nueva categoría declarada.

El proceso de recategorización tuvo como fecha límite el 5 de febrero de 2026 y alcanzó a todos los contribuyentes inscriptos en el régimen. A partir de esa actualización, se modificaron las cuotas mensuales que cada monotributista deberá abonar en función de su facturación.

Qué se paga el 20 y cómo hacerlo en ARCA El Monotributo se abona hasta el día 20 de cada mes. Si la fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente. La cuota incluye el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social.

ARCA estableció que los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para cumplir con el pago. El pago presencial únicamente está habilitado para monotributistas sociales, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Hoy es un día clave para millones de monotributistas. Foto: Walter Moreno/MDZ El pago en ARCA incluye componente impositivo, aportes jubilatorios y obra social. Foto: Walter Moreno/MDZ Para verificar si el pago fue correctamente imputado o si existen deudas pendientes, los contribuyentes pueden ingresar con clave fiscal al servicio “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)”. Desde allí es posible consultar saldos, intereses y generar volantes de pago.