ARCA podrá bloquear tarjetas y billeteras virtuales a contribuyentes con irregularidades

A partir de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) aplicará un esquema más estricto de control fiscal que habilita el bloqueo de tarjetas , transferencias bancarias, pagos con QR y billeteras virtuales para determinados contribuyentes. La medida apunta a reforzar el seguimiento de operaciones digitales y combatir la evasión impositiva.

El mecanismo no será masivo ni automático para todos los usuarios, sino que estará dirigido a quienes sean incorporados a la Base de Contribuyentes no Confiables, un padrón interno que reúne CUIT con irregularidades fiscales detectadas por el organismo.

Según ARCA , la inclusión en esta base responde a análisis objetivos de riesgo, entre los que se encuentran:

Las CUIT incluidas en este registro quedan limitadas en el uso de determinados servicios hasta tanto se regularice o explique la situación observada.

o situaciones que el organismo no pudo verificar o constatar adecuadamente.

Una vez que un contribuyente es incorporado a la Base de Contribuyentes no Confiables, el bloqueo se activa en coordinación con el Banco Central. En ese marco, bancos, emisores de tarjetas y fintech deben suspender operaciones como:

transferencias bancarias,

uso de tarjetas de crédito y débito,

cobros y pagos con QR,

y funcionamiento de billeteras virtuales.

En el caso de comercios y trabajadores independientes, la medida puede tener un impacto directo sobre la operatoria diaria y el cobro de ventas.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) La medida alcanza a quienes figuren en la Base de Contribuyentes no Confiables. Foto: Archivo

Cómo se puede regularizar la situación

Las restricciones no son definitivas. ARCA habilitó un procedimiento para regularizar el estado administrativo del CUIT. El contribuyente debe presentar una Presentación Digital a través del trámite correspondiente, donde podrá aportar documentación, corregir inconsistencias o explicar la situación observada.

Cada caso es evaluado por las áreas técnicas del organismo, que determinan si corresponde restituir el estado normal de la CUIT. La decisión administrativa es comunicada a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Hasta tanto se resuelva el trámite, los bloqueos sobre los medios de pago digitales permanecen vigentes.