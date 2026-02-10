ARCA podrá bloquear tarjetas y billeteras virtuales a contribuyentes con irregularidades
ARCA podrá disponer el bloqueo de tarjetas y billeteras virtuales cuando detecte irregularidades fiscales y desfasajes en la información de los contribuyentes.
A partir de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará un esquema más estricto de control fiscal que habilita el bloqueo de tarjetas, transferencias bancarias, pagos con QR y billeteras virtuales para determinados contribuyentes. La medida apunta a reforzar el seguimiento de operaciones digitales y combatir la evasión impositiva.
El mecanismo no será masivo ni automático para todos los usuarios, sino que estará dirigido a quienes sean incorporados a la Base de Contribuyentes no Confiables, un padrón interno que reúne CUIT con irregularidades fiscales detectadas por el organismo.
Te Podría Interesar
Quiénes pueden quedar alcanzados por la medida de ARCA
Según ARCA, la inclusión en esta base responde a análisis objetivos de riesgo, entre los que se encuentran:
inconsistencias en declaraciones juradas,
incumplimientos reiterados,
desfasajes entre ingresos declarados y movimientos reales de dinero,
o situaciones que el organismo no pudo verificar o constatar adecuadamente.
Las CUIT incluidas en este registro quedan limitadas en el uso de determinados servicios hasta tanto se regularice o explique la situación observada.
Qué operaciones pueden bloquearse
Una vez que un contribuyente es incorporado a la Base de Contribuyentes no Confiables, el bloqueo se activa en coordinación con el Banco Central. En ese marco, bancos, emisores de tarjetas y fintech deben suspender operaciones como:
transferencias bancarias,
uso de tarjetas de crédito y débito,
cobros y pagos con QR,
y funcionamiento de billeteras virtuales.
En el caso de comercios y trabajadores independientes, la medida puede tener un impacto directo sobre la operatoria diaria y el cobro de ventas.
Cómo se puede regularizar la situación
Las restricciones no son definitivas. ARCA habilitó un procedimiento para regularizar el estado administrativo del CUIT. El contribuyente debe presentar una Presentación Digital a través del trámite correspondiente, donde podrá aportar documentación, corregir inconsistencias o explicar la situación observada.
Cada caso es evaluado por las áreas técnicas del organismo, que determinan si corresponde restituir el estado normal de la CUIT. La decisión administrativa es comunicada a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Hasta tanto se resuelva el trámite, los bloqueos sobre los medios de pago digitales permanecen vigentes.