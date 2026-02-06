La dura medida que tomará ARCA con estas cuentas bancarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), organismo que reemplazó a la AFIP , anunció que durante febrero de 2026 comenzará a suspender el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito de miles de contribuyentes y comercios que se encuentren en una situación fiscal irregular.

Según informó la entidad, la medida afectará a quienes figuren en la denominada “Base de Contribuyentes No Confiables”, una lista elaborada con información cruzada junto al Banco Central para identificar operaciones sospechosas o inconsistencias en la documentación tributaria.

La medida está establecida en la Comunicación 8144/2024 , que indica que las personas o empresas cuyos CUIT estén incluidos en esta base tendrán vedado realizar operaciones fundamentales en el sistema financiero. Esto implica que no podrán efectuar transferencias bancarias, pagos con códigos QR ni utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas vinculadas a sus cuentas.

Tanto personas físicas como jurídicas pueden entrar en esta lista si se detectan irregularidades tales como declaraciones tributarias incompletas, movimientos de dinero sin justificación clara o la ausencia de documentación respaldatoria que acredite la actividad declarada.

Los bancos y plataformas de pago digital también están habilitados para frenar las transacciones relacionadas con los CUIT marcados como no confiables, incluyendo cobros con tarjetas, transferencias inmediatas y operaciones con billeteras virtuales como Mercado Pago o MODO.

ARCA habilitó en su sitio web una herramienta para que los contribuyentes puedan revisar el estado de su CUIT en tiempo real. Para ello, se debe ingresar a la sección “Estado administrativo del CUIT”, donde se puede comprobar si existe alguna restricción y qué tipo de bloqueos se están aplicando.

En caso de que un usuario o comercio detecte que está incluido en la lista de “no confiables”, también existe la posibilidad de regularizar su situación. El trámite correspondiente se realiza a través de la opción “Reactivación presencial” del mismo portal, donde se puede iniciar la presentación de la documentación faltante o corregida para la evaluación del organismo.