Último día para la recategorización del Monotributo: quiénes deben hacerla y cómo es el trámite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció la fecha límite para realizar la primera recategorización del Monotributo del año, un trámite obligatorio que permite a cada contribuyente ubicarse en la categoría que le corresponde según su facturación y condiciones de los últimos 12 meses. El plazo vence este jueves 5 de febrero.

La recategorización del Monotributo se realiza en un contexto de actualización de los topes de facturación y resulta clave para evitar sanciones. No cumplir con el trámite en tiempo y forma, o declarar datos inexactos, puede derivar en multas y, en casos más graves, en la exclusión de oficio del Régimen Simplificado, lo que implica pasar al Régimen General como Responsable Inscripto, con un aumento significativo de la carga impositiva y administrativa.

Según el cronograma oficial de ARCA, los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de febrero de 2026 para completar la recategorización. El sistema toma en cuenta los ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico correspondientes a los últimos 12 meses.

No están obligados a realizar el trámite quienes mantuvieron los mismos parámetros y no superaron los límites de su categoría actual. En esos casos, no es necesario ingresar al sistema ni confirmar datos.

Quienes hayan superado el tope de facturación anual de su categoría.

Quienes registraron cambios en el monto de alquileres devengados.

Quienes modificaron otros parámetros que determinan la escala.

Los contribuyentes que se inscribieron en el Monotributo hace menos de seis meses no deben realizar este trámite semestral.

Cómo hacer la recategorización del Monotributo paso a paso

El trámite se realiza de forma 100% online a través del sitio oficial de ARCA.

Paso a paso para recategorizarse:

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal de ARCA.

Seleccionar el servicio “Monotributo”.

Acceder a la opción “Recategorización”.

Revisar los datos de facturación que el sistema muestra de forma automática.

Verificar los ingresos brutos acumulados entre enero y diciembre del período evaluado.

Elegir la nueva categoría, si corresponde, y confirmar la operación.

Una vez finalizado el trámite, el sistema emite el Formulario 184 y la nueva credencial de pago. Los valores actualizados de la cuota comienzan a regir a partir del mes siguiente.

Escalas del Monotributo 2026: nuevos topes de facturación

Con la actualización del 14,32%, los límites de ingresos brutos anuales del Monotributo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.278.539,03

Categoría B: hasta $11.474.024,65

Categoría C: hasta $13.367.436,25

Categoría D: hasta $15.562.133,97

Categoría E: hasta $17.656.965,39

Categoría F: hasta $20.724.843,21

Categoría G: hasta $23.792.721,03

Categoría H (servicios): hasta $28.529.537,73

Categoría I: hasta $31.815.719,77

Categoría J: hasta $35.158.490,44

Categoría K (venta de bienes): hasta $39.273.109,24

Mantener la recategorización al día permite evitar sanciones y facilita el acceso a créditos, beneficios bancarios y operaciones comerciales sin inconvenientes.