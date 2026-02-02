Según ARCA, la recaudación cayó casi 8% real en enero y confirma el enfriamiento de la economía

La recaudación tributaria volvió a mostrar en enero señales de enfriamiento de la actividad económica , de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ). Pese al aumento nominal de los ingresos, la evolución ajustada por inflación confirmó una caída real por sexto mes consecutivo.

Según los cálculos del IARAF , los recursos tributarios registraron una baja interanual real del 7,8%. En el caso de los fondos coparticipables que se distribuyen entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la contracción habría sido del 6,6%, mientras que la caída total del sistema se ubicó en torno al 7,4%.

Durante enero, el fisco recaudó $18,33 billones, lo que implicó una suba nominal del 22% en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, ese crecimiento quedó muy por debajo de la inflación interanual, consolidando el deterioro en términos reales.

Desde ARCA explicaron que el desempeño de la recaudación continúa impactado por decisiones tributarias adoptadas en los últimos meses. “La variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles sobre las importaciones, junto con la reducción de Impuestos Internos”, señalaron desde el organismo.

En el desagregado por tributos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó $6,2 billones, con un incremento nominal del 16,4%, lo que refleja una caída real del consumo interno. El Impuesto a las Ganancias, en tanto, recaudó $3,4 billones, con una suba nominal del 32,4%, aunque en términos reales se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que el año pasado.

El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios también evidenció estancamiento en valores constantes. Si bien creció 31,9% en términos nominales y alcanzó los $1,4 billones, el avance no logró compensar la inflación acumulada.

Por su parte, los ingresos vinculados al sistema previsional también quedaron rezagados frente a la suba de precios. En la ANSES, los recursos del Sistema de Seguridad Social crecieron 27,7% nominal interanual, con un aumento del 26% en Aportes Personales, del 27,9% en Contribuciones Patronales y del 47,3% en Otros Ingresos.

El conjunto de los datos confirma que, pese a la mejora nominal de los ingresos, la recaudación continúa perdiendo poder real, en un contexto de menor actividad y cambios en la estructura tributaria impulsados por el Gobierno.