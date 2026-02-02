Luis Caputo confirmó que la inflación se seguirá midiendo con la base anterior

En declaraciones radiales y tras conocerse la renuncia de Marco Lavagna al Indec, Caputo insinuó que la batalla contra la inflación aún no está ganada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad de la metodología de medición de la inflación que utiliza el Indec.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro esta tarde que por el momento no habrá cambios en la forma de medir la inflación, por lo que seguirá usándose la base de datos que se venía usando hasta ahora.

Según habían anunciado fuentes gubernamentales, a partir del índice de enero 2026, que se difundirá el martes 10 de febrero, se iba a aplicar una nueva metodología, que el organismo estadístico venía trabajando hace varios meses. Ese índice ponderaba con mayor peso las tarifas de servicios públicos y consumos en comunicación como telefonía o internet, entre otras variaciones, por lo que se especulaba que iba a arrojar un índice de precios al consumidor más alto.

La decisión de Caputo Esta misma mañana, tras conocerse la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el propio Caputo había anticipado que la inflación de enero estaría en torno a 2,4%, lo que llamó la atención de los analistas, dado que nunca se anticipa el porcentaje del IPC.

Un rato después llegó la aclaración. En declaraciones a Radio Rivadavia el ministro de Economía dejó en claro que la decisión de postergar la implementación del nuevo índice de precios al consumidor fue política y no técnica.

Consolidar la baja de la inflación "El equipo de Marco Lavagna tenía fijada como fecha de instrumentación del nuevo índice era ahora, pero con el presidente Milei siempre pensamos que el nuevo índice había que implementarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado".