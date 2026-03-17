Uber anunció una inversión de US$500 millones y reafirma a la Argentina como mercado prioritario

En el marco de su décimo aniversario en Argentina , Uber comprometió una inversión de US$500 millones para los próximos tres años con el objetivo de expandir su negocio de movilidad y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados prioritarios a nivel global.

"Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US$500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar" expresó Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

"En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, expresó Eli Frias, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

El anuncio se dio luego del que el CEO de al empresa mantuvo una reunión con parte del equipo económico.

"Mantuve una excelente reunión junto a José Luis Daza, con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina. En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de US$500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo .

El recorrido de Uber en Argentina

Hace diez años, el primer viaje de Uber en Buenos Aires marcó el inicio de un proceso de transformación en la movilidad urbana. Hoy, la plataforma está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina. Más de 20 millones de personas han viajado con Uber en el país y más de un millón ha generado ganancias a través de la app. Con el relanzamiento de Uber Eats, combinando Movilidad y Delivery a escala en un mismo ecosistema tecnológico, Uber ofrecerá una plataforma completamente integrada.

La integración de la plataforma permitirá potenciar sinergias entre ambas verticales de negocios. Uber One, la suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad, extenderá su propuesta a delivery a medida que Uber Eats avance en su despliegue, creando una única membresía que acompañe la vida cotidiana de millones de personas.

"Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios" declaró Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

Con esta inversión, Uber reafirma su compromiso con Argentina: marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento integrado, apostando al desarrollo de una plataforma que combina movilidad y delivery como parte del ecosistema digital del país para la próxima década.