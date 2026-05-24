Real estate en dólares: el nuevo modelo que atrae a pequeños inversores

Durante años, invertir en real estate en Argentina estuvo asociado casi exclusivamente a la compra de una propiedad. Pero el mercado está cambiando. En un escenario en el que los inversores buscan proteger capital, generar renta en dólares y mantener liquidez, empiezan a consolidarse nuevos modelos de inversión inmobiliaria más dinámicos, accesibles y tecnológicos.

La combinación entre finanzas colaborativas, digitalización y respaldo real está transformando la manera en que las personas participan del negocio inmobiliario. Hoy el interés ya no pasa solamente por adquirir un departamento para alquilar o esperar una revalorización a largo plazo.

Cada vez más inversores priorizan alternativas que permitan obtener flujo de ingresos mensual, previsibilidad y menor barrera de entrada. En ese contexto, plataformas de financiamiento colaborativo aplicadas al real estate vienen mostrando un fuerte crecimiento, especialmente entre pequeños y medianos ahorristas que antes quedaban fuera de este tipo de operaciones.

En Lendar observamos una tendencia clara: el inversor argentino está migrando hacia instrumentos que combinan rentabilidad en dólares , respaldo hipotecario y simplicidad operativa. Actualmente, este tipo de inversiones permite acceder a retornos de hasta el 13,5% TNA en dólares , con pagos mensuales de capital e interés bajo sistema francés, algo especialmente valorado en un contexto de incertidumbre financiera y volatilidad de tasas.

Cuestión de garantías

Además de la rentabilidad, existe otro factor: la seguridad. Todas las operaciones cuentan con garantía hipotecaria a nombre del inversor, lo que reduce significativamente el riesgo de capital y aporta previsibilidad. A diferencia de otros instrumentos financieros más expuestos a la volatilidad, el respaldo inmobiliario sigue siendo uno de los activos que mayor confianza genera entre los argentinos.

Otro cambio importante es la democratización del acceso al negocio inmobiliario. Gracias a la tecnología y a modelos más eficientes, hoy es posible participar en operaciones vinculadas al real estate sin necesidad de contar con grandes capitales ni atravesar procesos complejos. El respaldo de ecosistemas profesionales, también aporta transparencia y confianza a un mercado que históricamente estuvo reservado para pocos jugadores.

INVERSORES Todas las operaciones cuentan con garantía hipotecaria a nombre del inversor. Archivo.

Todo indica que esta tendencia seguirá creciendo. La búsqueda de renta en dólares, la necesidad de alternativas de inversión más previsibles y el avance de plataformas tecnológicas están redefiniendo la relación entre los argentinos y el real estate.

Hoy el foco empieza a ponerse en generar ingresos, diversificar riesgos y acceder a inversiones inmobiliarias de manera más inteligente y flexible.

* Hernán Resnicoff, CEO de Lendar.