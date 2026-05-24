El Diablo viste a la moda, también en las pymes argentinas

La secuela vuelve al universo de Runway, pero el aprendizaje para los dueños de pymes es mucho más concreto: cómo sostener una empresa cuando cambia el mercado, cambia el cliente , avanza la tecnología y las personas ya no aceptan trabajar bajo las reglas de antes.

El Diablo se viste a la moda 2 vuelve al mundo de las Emily y Runway. Pero, visto desde el mundo empresario, lo interesante está en una pregunta mucho más cercana: ¿qué pasa cuando una empresa que fue exitosa durante años tiene que demostrar que todavía puede seguir siendo relevante?

Esa pregunta es profundamente pyme. Muchas empresas argentinas fueron construidas con esfuerzo, intuición, oficio y vínculos de confianza. Atravesaron crisis, inflación, cambios de reglas, saltos tecnológicos y transformaciones en los hábitos de consumo. Aprendieron a resistir, muchas veces, con más coraje que método.

Pero llega un momento en el que resistir ya no alcanza. La historia ayuda. La reputación pesa. La experiencia vale. Pero ninguna de esas tres cosas garantiza el futuro si la empresa no logra leer el tiempo que le toca vivir. El desafío ya no es solo seguir haciendo bien lo que se hizo siempre. El desafío es volver a ser relevante en un mundo que cambió.

El cambio no espera permiso. Runway ya no se mueve en el mismo mundo que la hizo poderosa. Conserva prestigio, historia y una marca reconocida. Pero el entorno cambió: cambiaron los medios, las audiencias, la publicidad, la moda y la forma de consumir contenidos. Incluso las marcas más admiradas pueden quedar incómodas cuando el contexto se mueve más rápido que ellas.

Algo parecido les pasa a muchas pymes. El cambio no empieza cuando la empresa decide cambiar. Empieza afuera: en el cliente que compara más, en el proveedor que redefine condiciones, en el competidor que aparece con otra lógica, en la tecnología que vuelve viejo un proceso y en el consumidor que ya no compra como antes.

Estar atentos

La empresa, muchas veces, se entera tarde. Por eso el cambio no debe leerse como una amenaza puntual, sino como una condición de época. Cambia el país, cambia el mundo, cambia la industria y cambia el mercado. La inteligencia artificial, la digitalización, la apertura de mercados y la presión por eficiencia están acelerando ciclos que antes llevaban años.

En ese contexto, la nostalgia puede ser una mala consejera. “Siempre lo hicimos así” puede sonar a experiencia, pero también puede ser una señal de alerta. Adaptarse no significa perder identidad. Significa cuidar aquello que hizo valiosa a la empresa, pero actualizarlo para un mercado distinto.

PYMES2 El desafío es volver a ser relevante en un mundo que cambió. Archivo.

Medir para dejar de adivinar

Las primeras notas que escribe Andy en Runway dejan ver una tensión muy actual: ya no alcanza con tener buen gusto, buen criterio o una mirada sofisticada del negocio. En un mundo digital, conectado y medible, la validación ocurre afuera: en la reacción del mercado, en los datos, en la conversación y en la capacidad real de generar impacto.

El dueño pyme suele tener algo muy valioso: olfato. Conoce el negocio, lee al cliente, percibe cuándo una venta viene floja y sabe cuándo algo cambió en la calle, en el mostrador o en la fábrica.

Pero hoy el olfato, por sí solo, ya no alcanza. Una cosa es lo que el dueño cree que entrega. Otra cosa es lo que el mercado realmente percibe. Por eso medir dejó de ser una práctica de grandes empresas. Medir ventas, márgenes, recompra, reclamos, satisfacción, tiempos de respuesta, productividad y rentabilidad es una necesidad básica de gestión.

No se trata de llenar planillas. Se trata de decidir mejor. Cuando una empresa no mide, discute desde opiniones. Y cuando discute desde opiniones, suele ganar el que tiene más jerarquía, no necesariamente el que tiene razón. El dato no reemplaza al criterio. Lo mejora.

El cliente manda, aunque incomode

Runway puede seguir teniendo autoridad simbólica. Pero la autoridad, por sí sola, ya no garantiza atención. Antes, una marca fuerte podía marcar agenda casi por inercia. Hoy necesita conectar con una audiencia más dispersa, más exigente y menos dispuesta a aceptar valor solo porque alguien lo indica desde arriba.

Muchas pymes podrían decir con orgullo: “Nuestro producto es muy bueno”. Y probablemente sea cierto. El problema es que, en el mercado actual, eso no alcanza. La calidad técnica importa, pero la calidad percibida importa todavía más. El cliente no compra solo lo que la empresa cree que vende. Compra lo que entiende, lo que valora, lo que le resuelve un problema y lo que está dispuesto a pagar.

Foco en el cliente

La calidad que no se percibe, no se elige. Poner al cliente en el centro no es una frase moderna. Es una condición de supervivencia. Escucharlo no significa obedecerlo todo. Significa entender qué necesita, qué compara, qué valora, qué le molesta y por qué vuelve o deja de volver.

Muchas pymes no pierden clientes porque trabajan mal. Los pierden porque siguen trabajando igual para un cliente que ya cambió.

PYMES3 Una cosa es lo que el dueño cree que entrega. Otra cosa es lo que el mercado realmente percibe. Archivo.

Los imprevistos no son excepción

La escena de la fiesta de cumpleaños cambia todo el desarrollo de la trama. La película recuerda algo que cualquier empresario conoce bien: la estabilidad suele ser más frágil de lo que parece. En Argentina, cualquier dueño pyme sabe que la incertidumbre no es una teoría. Es parte de la agenda diaria.

Un cliente grande que se demora. Un proveedor que cambia condiciones. Un salto de costos. Una persona clave que se va. Un competidor nuevo. Una tecnología que modifica el mercado. Una decisión familiar que se posterga demasiado.

Los imprevistos pasan. Y van a seguir pasando. La diferencia está en cómo encuentran parada a la empresa. Una organización desordenada vive cada golpe como una emergencia total. Todo depende de llamados, intuición, esfuerzo personal y horas extra.

Una empresa más profesionalizada, en cambio, puede absorber mejor los impactos porque tiene información confiable, roles claros, procesos básicos, disciplina financiera y equipos con capacidad de respuesta. Resiliencia no es solo aguantar. Es adaptarse sin romperse. La flexibilidad es una gran ventaja pyme, pero la flexibilidad sin orden se parece demasiado a la improvisación. El desafío es combinar velocidad con método. Cercanía con información. Coraje con sistema.

Las personas siguen siendo el centro

Sobre el final, la película vuelve sobre el entrañable e incondicional Nigel. Y nos recuerda que, más allá de la marca, la moda y el poder, las empresas están hechas de personas. Personas que aprenden, se frustran, crecen, se van, vuelven o buscan un lugar donde desplegar mejor su talento.

Ninguna organización puede sostener su valor si no entiende a quienes la hacen funcionar todos los días. En tiempos de inteligencia artificial, automatización y datos, puede parecer que todo se reduce a tecnología. Pero no. La tecnología puede acelerar, ordenar y medir. Pero la experiencia real del cliente, especialmente en una pyme, sigue teniendo rostro humano.

Son las personas las que atienden, resuelven, escuchan, anticipan y sostienen la cultura cuando el dueño no está mirando. Por eso conocer al equipo no es una cuestión sentimental. Es una decisión de gestión. Una empresa que conoce a su gente puede desarrollar talento. Una empresa que no lo hace, simplemente lo administra hasta que se va. Porque si una persona no puede alcanzar su máximo potencial dentro de la organización, probablemente lo busque en otro lado.

El talento no se retiene solo con salario. Se retiene con liderazgo, aprendizaje, respeto, claridad y proyecto. La pyme tiene una ventaja enorme: la cercanía. Pero esa cercanía debe convertirse en desarrollo.

CLIENTES6 Una empresa que conoce a su gente puede desarrollar talento. Archivo.

Cambiar sin dejar de ser

El verdadero conflicto no es solo adaptarse. Es hacerlo sin perder aquello que hizo distinta a la organización. Esa tensión es muy familiar para cualquier pyme con historia: cambiar demasiado puede diluir la identidad, pero no cambiar puede dejar a la empresa fuera de tiempo.

La gran enseñanza que deja El Diablo se viste a la moda 2 para las pymes argentinas no es correr detrás de cada tendencia. Tampoco abandonar lo que funcionó. La enseñanza es otra: hay que cambiar sin perder aquello que hizo valiosa a la empresa.

Una pyme no necesita disfrazarse de corporación ni copiar modelos ajenos. Necesita profesionalizar su manera de decidir, medir mejor, escuchar más al cliente, ordenar sus vínculos familiares, desarrollar a su gente y construir una organización que no dependa solamente del empuje del dueño. El pasado puede ser una plataforma. Pero no debería convertirse en una jaula. La reputación sirve. El oficio sirve. La historia sirve. Pero solo si se actualizan.

Porque el mercado ya cambió. El cliente ya cambió. La tecnología ya cambió. El talento ya cambió. La pregunta no es si la pyme debe adaptarse. La pregunta es si va a hacerlo por decisión propia o cuando el contexto ya no le deje otra opción.

* Luis Molouny, Socio Director de Ascent.