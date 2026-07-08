Impacto en la economía real: por qué cierra la planta de zapatillas Dass en Misiones

El último par de zapatillas de la fábrica Dass , ubicada en la ciudad de Eldorado en Misiones saldrá el 25 de julio. Así se lo confirmaron los gerentes en una asamblea a los 150 trabajadores. “ Nos dijeron que ya no tienen pedidos de las empresas Adidas, Nike, Umbro, Fila y Asics ”, dijo el secretario general de la delegación Eldorado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), Gustavo Melgarejo.

Y en lo que busca ser un cierre sin conflictos, la empresa decidió respetar los derechos por los trabajadores que trabajan hace años en la firma, desestimando el beneficio que podría surgir de la ley de reforma laboral vigente desde principios de año. “Nos comunicaron que seremos indemnizados con la ex ley de despidos”, agregó el dirigente sindical.

De esta forma se conforma lo anticipado por MDZ en la edición del pasado 25 de mayo respecto del cierre previsto de la fábrica de calzado deportivo, por la caída del consumo y pedidos de las principales marcas.

El cierre de esta planta fabril se suma a las de las ciudades de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, cerrada el 2 de enero del 2025, dejando en la calle a 360 trabajadores; a la de la ciudad de Sanagasta el 14 de noviembre del 2025, donde se despidió a 80 empleados y a la situada en la localidad de Chilecito el 20 de junio de 2019, con el despido de 40 operarios, ambas en la provincia de La Rioja.

La apertura indiscriminada de la importación produjo que los directivos de la fábrica de zapatillas Dass, de capitales brasileños, anuncie el cierre definitivo, por la caída del consumo de bienes nacionales. Los empresarios ya invirtieron 40 millones de dólares en Paraguay, donde trasladarán la planta fabril.

La planta de Eldorado cuenta con 150 trabajadores, en un horizonte de cierre en el que en mayo la empresa ya comenzó con los retiros voluntarios. Atrás quedaron las inversiones anunciadas el 18 de mayo del 2021 cuando el entonces presidente Alberto Fernández junto al exgobernador Oscar Herrera Ahuad y el exintendente de Eldorado, Fabio Martínez, recorrieron la planta.

Apertura en Paraguay

Pasaron cinco años de las anunciadas inversiones. Tanto las maquinarias que se encontraban instaladas, primero en la planta ubicada en Coronel Suárez como la puesta en funcionamiento de las instaladas en mayo del 2021, fueron trasladadas a la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, cercanas a la capital Asunción.

Según fuentes consultadas los dueños de la fábrica Dass aseguraron que el traslado de la planta a Paraguay responde a la estrategia de la compañía de aprovechar las ventajas del régimen de maquila y los menores costos operativos en territorio paraguayo.

La maquila

Cabe acotar que el régimen maquila es un sistema de producción industrial que permite a empresas nacionales y extranjeras fabricar bienes o prestar servicios destinados exclusivamente a la exportación. Los inversores importan materias primas e insumos bajo un régimen temporal de suspensión de aranceles e impuestos.

El régimen tiene los siguientes beneficios y costos tributarios

Admisión Temporaria: Los bienes, maquinarias y materias primas ingresan al país con los impuestos aduaneros suspendidos.

Los bienes, maquinarias y materias primas ingresan al país con los impuestos aduaneros suspendidos. Impuesto Único: Las operaciones están exentas de los impuestos y tasas habituales, en su lugar pagan un impuesto único del 1% sobre el valor de la factura de servicios o exportación.

Las operaciones están exentas de los impuestos y tasas habituales, en su lugar pagan un impuesto único del 1% sobre el valor de la factura de servicios o exportación. Exención de IVA: Están exentas del Impuesto al Valor Agregado y permiten recuperar el IVA abonado en compras locales en forma de créditos fiscales.

Dos décadas de vida

En la ciudad de Eldorado la empresa Dass Argentina, de capitales brasileños, comenzó a funcionar en septiembre de 2007 en la explanta industrial maderera Comalpa Madera, con tan solo ocho operarios.

El predio pertenecía a la provincia de Misiones. Ante el pedido del ex intendente Norberto Aguirre y de los empresarios, el entonces gobernador Carlos Rovira otorgó en comodato el predio, para la instalación de la planta. El único requisito fue que los empresarios contraten jóvenes eldoradenses, otorgándoles la posibilidad de primer empleo.

En diciembre de 2009 el entonces gobernador Maurice Closs firmó el traspaso de otro sector de la planta, totalizando así 13.600 metros cuadrados. Dos años más tarde la planta se expandiría hasta llegar a los 3.400 metros cuadrados restantes, totalizando 17.000 metros cuadrados cubiertos.

La planta llegó a producir el ensamblado de 22.000 pares de zapatillas diarias y contar con unos 1.700 trabajadores.

En 2016 comenzó la crisis en el sector de la industria del calzado, que obligó a los empresarios despedir unas 800 personas y ocupar solamente el 40% de la planta, según informó el entonces gerente de Relaciones Humanas, Flavio Olea.

La crisis fue agravándose hasta 2021, tras la pandemia del Covid, cuando la planta realizó nuevas inversiones. Desde 2023 se agudizó la crisis, debido a la apertura indiscriminada de la importación.