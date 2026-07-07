Los gobernadores de Misiones y Corrientes unidos en defensa de las economías regionales

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y su par de Corrientes Juan Pablo Valdés se reunieron en la Casa de Gobierno de Misiones.

Ambos mandatarios provinciales coincidieron en impulsar una estrategia conjunta para reclamar obras de infraestructura, avanzar en la integración regional y defender las economías del NEA.

Juan Pablo Valdés cuestionó la desregulación del mercado yerbatero, propuso “una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y llamó a dejar atrás las diferencias políticas para negociar unidos ante la Nación”.

El encuentro entre ambos mandatarios dejó una fuerte señal política de integración regional.

Valdés dijo que el objetivo de la reunión fue consolidar una estrategia compartida entre ambas provincias “para defender intereses comunes ante el Gobierno nacional y potenciar el desarrollo del Nordeste”.

VALDES sostuvo que esa agenda excede las diferencias partidarias y planteó “la necesidad de construir un bloque regional que permita negociar con mayor fortaleza frente a la Nación”.

«La coincidencia política es que Misiones y Corrientes tienen que dejar de estar separadas. Tenemos que trabajar en bloque, en conjunto. Unir los intereses de los misioneros y los correntinos”.

Sostuvo que «no podemos seguir quedando excluidos por mezquindades políticas»,

“Las coincidencias con Passalacqua tienen como eje el desarrollo y la industrialización» de ambas provincias.

El gas natural, una prioridad compartida

Uno de los principales ejes de la reunión fue el histórico reclamo por el acceso al gas natural, una demanda que ambos gobernadores consideran indispensable para mejorar la competitividad regional.

«A Misiones y a Corrientes le falta gas. Vemos que la Nación piensa en alimentar un gasoducto que llegue a San Pablo y eso implica que nuevamente el gasoducto no pase por Misiones. De eso hablamos con Hugo Passalacqua».

Valdés adelantó que ambas provincias impulsarán una estrategia conjunta para llevar ese planteo al Gobierno nacional.

«Trabajar en conjunto significa plantear obras de infraestructura muy necesarias para el desarrollo de la industria correntina y misionera. La necesidad del gas la vamos a trabajar en conjunto llevando el planteo a Nación», afirmó.

Puente entre Corrientes y Chaco

El gobernador correntino confirmó que solicitará el respaldo de Misiones para impulsar la construcción de un nuevo puente entre Chaco y Corrientes, al considerar que “tendrá impacto directo sobre el comercio internacional y la integración logística del NEA”.

La agenda también incluyó proyectos vinculados a la logística y el transporte.

Valdés destacó la importancia de consolidar políticas conjuntas para el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, “clave para mejorar la competitividad de las exportaciones regionales”.

«Nosotros tenemos un puerto esperando ser habilitado. Misiones ya tiene el puerto y necesita que la hidrovía tenga mayor calado para recibir barcos más importantes, contar con mejores frecuencias y generar más trabajo»,

En cuanto al mandatario correntino propuso integrar el circuito internacional de Puerto Iguazú con los Esteros del Iberá, aprovechando el flujo de visitantes que llegan a Misiones. «Misiones tiene un aeropuerto como el de Iguazú con dos millones de visitantes al año y nosotros podemos conectar ese movimiento turístico con los Esteros del Iberá», explicó.

Cuenca forestal

Respecto a la foresto industria Valdés consideró que ambas provincias deben dejar de pensar en el desarrollo forestal de manera aislada y comenzar a trabajar como una única cuenca productiva.

Dijo que Corrientes atraviesa un proceso de fuertes inversiones privadas, encabezadas por el proyecto industrial de ArPulp por unos 2.000 millones de dólares, al que se suman otros emprendimientos por alrededor de 500 millones de dólares.

Sin embargo, remarcó que el potencial industrial de Misiones convierte a ambas provincias en socios naturales. «La cuenca forestal no se centra sólo en Corrientes. Podemos ampliarla con el enorme potencial que tiene Misiones.»

“El objetivo es coordinar políticas para que la materia prima producida en Corrientes encuentre procesos de agregado de valor en Misiones.

«Tenemos que sentar los equipos y analizar qué podemos facilitar para que la madera que sale de Corrientes encuentre mercado de valor agregado en Misiones».

En la reunión de trabajo, Passalacqua y Valdés abordaron varios temas estratégicos

La crisis yerbatera

Consultado sobre la situación de la actividad yerbatera, Valdés marcó diferencias con la política de desregulación implementada por el Gobierno nacional.

Si bien aclaró que no comparte los modelos de excesiva intervención estatal, sostuvo que” el mercado necesita reglas que permitan sostener la rentabilidad de todos los actores de la

«No creo siempre en la regulación, porque muchas veces termina distorsionando los mercados, pero sí creo que hay que trabajar con precios de referencia para que tanto productores como empresas puedan ganar lo que les corresponde», afirmó.

Tarifas y un reclamo federal

El gobernador correntino planteó la necesidad de discutir un esquema de tarifas diferenciales para las provincias del Nordeste. Explicó que, así como existe un régimen para las zonas frías, Misiones y Corrientes deberían ser contempladas por las altas temperaturas que enfrentan durante gran parte del año.

«Con Hugo hablamos de impulsar la posibilidad de tener tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas.»

Precisó que “en Corrientes serían alrededor de 177 mil los usuarios beneficiados” y adelantó que pedirá “al gobernador misionero acompañar las gestiones para incluir también a Misiones”.

Valdés incluso condicionó el respaldo de Corrientes a futuras iniciativas vinculadas a la ampliación del régimen de zonas frías a que el Congreso avance paralelamente con un beneficio específico para las provincias cálidas”.

“Reclamó igualdad de condiciones frente al Área Metropolitana de Buenos Aires”.

«Queremos formar parte de la Argentina. Necesitamos las mismas oportunidades cuando hablamos de tarifas. Ellos tienen gas subsidiado, electricidad subsidiada y transporte subsidiado. Nosotros también necesitamos competir en igualdad de condiciones.»

Advirtió que “sin gas natural ni costos energéticos competitivos será difícil que las economías regionales puedan desarrollarse plenamente”.

Bloque regional

Valdés dejó una definición política que atravesó toda la reunión con Passalacqua: “la necesidad de consolidar un bloque regional que permita fortalecer la posición de Misiones y Corrientes frente al Gobierno nacional”.

"El desafío central que venimos planteando junto al gobernador Passalacqua es buscar las oportunidades para que el futuro esté en Misiones y en Corrientes".

"Siempre Misiones y Corrientes unidas trabajando juntos".