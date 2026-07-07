Dass anunció el cierre definitivo de su fábrica de Nike y Adidas en Misiones y despide a 220 personas

La fábrica de calzado Dass anunció el cierre definitivo de su planta de Eldorado, en Misiones , en las próximas semanas. Con esta decisión, la multinacional brasileña avanza con el despido de los 150 trabajadores que aún permanecían en la empresa y marcará el final de una de las empleadoras industriales más importantes de la provincia.

La decisión fue comunicada a los delegados gremiales y a los empleados y dada a conocer por el delegado de la planta y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina ( UTICRA ), Gustavo Melgarejo.

De acuerdo con el dirigente sindical, la empresa explicó que el cierre responde a la falta de pedidos para producción, luego de finalizar contratos con marcas para las que fabricaba calzado deportivo, entre las cuales figura Nike. Desde la empresa confirmaron que los trabajadores percibirán las indemnizaciones conforme al régimen laboral vigente al momento de su contratación.

La clausura de la planta representa el desenlace de un largo proceso de reducción de actividad que comenzó varios años atrás. Dass desembarcó en Eldorado en 2007 mediante un acuerdo con el Gobierno de Misiones. En pocos años la fábrica experimentó un fuerte crecimiento hasta convertirse en uno de los principales empleadores privados de la región. Su pico de actividad llegó en 2015, cuando operaba en tres turnos, producía alrededor de 22.000 pares de zapatillas por día y empleaba a unos 1.500 trabajadores.

Sin embargo, a partir de 2018 comenzaron los problemas derivados de la caída de pedidos y la reducción de la producción. La empresa implementó sucesivos procesos de reestructuración, con despidos y retiros voluntarios, mientras intentaba adecuar su estructura a un mercado cada vez más complejo.

El impacto de las importaciones en el rubro del calzado

En 2021 incluso anunció nuevas inversiones para reactivar líneas de ensamblado destinadas a marcas internacionales, aunque esa recuperación llegó a su fin tras la apertura de importaciones realizada por el actual gobierno. Así la dotación de personal se redujo hasta quedar en apenas una décima parte de la que había alcanzado durante sus mejores años.

El cierre de la fábrica marca un eslabón más de la cadena de crisis que vive la industria del calzado argentino, afectada por la caída del consumo interno, el aumento de los costos de producción, la mayor competencia de productos importados tras la liberación del comercio exterior y la pérdida de competitividad.

Melgarejo sostuvo que la apertura de las importaciones, la retracción del consumo y la pérdida del poder adquisitivo conforman "un combo" que terminó por hacer inviable la continuidad de la planta. Se trata de la interpretación del representante gremial sobre las causas del cierre, mientras que la empresa atribuyó formalmente la decisión a la falta de pedidos para mantener la producción.

La salida de Dass deja, además de 150 trabajadores despedidos, un agujero en la economía en la localidad de Eldorado, con impacto en la actividad comercial, los servicios de la ciudad y el empleo indirecto.

Desde el gremio indicaron que en los próximos días buscarán mantener reuniones con la empresa para conocer el futuro de las instalaciones y completar el proceso de desvinculación del personal.

Mudanza a Paraguay

El cierre de la empresa en la Argentina tiene como contrapartida su expansión en Paraguay. Desde marzo Dass opera una nueva fábrica de calzado e indumentaria deportiva desarrollada junto al grupo brasileño Texcin. El proyecto, que demandó una inversión de aproximadamente US$ 400 millones, produce para marcas internacionales como Adidas, Nike y Fila y se convirtió en uno de los principales emprendimientos industriales impulsados por el Gobierno del presidente Santiago Peña para atraer inversiones manufactureras.

La nueva planta funciona bajo el régimen paraguayo de maquila, un esquema que ofrece incentivos fiscales para la producción destinada a la exportación. Entre ellos figura un gravamen del 1% sobre el valor agregado de los bienes exportados, además de una estructura tributaria con menor carga impositiva que la argentina, factores que el Gobierno paraguayo promociona activamente para captar empresas de la región.

La expansión en Paraguay tuvo un antecedente directo en Argentina. En 2024, Dass cerró su planta de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde durante años había sido uno de los principales empleadores industriales de la ciudad. La compañía trasladó parte de su equipamiento a su nuevo complejo en Paraguay, mientras que unos 850 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo.