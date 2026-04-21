El Gobierno elimina aranceles de importación a kits de zapatillas para ensamblar de China

El Ministerio de Economía publicó la Resolución 531/2026 por la excluyó a los kits de calzado deportivo listos para ensamblar provenientes de China del alcance de las medidas antidumping vigentes desde 2021. La normativa, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, elimina el tope mínimo de importación de US$ 15,70 por par de zapatillas llegadas desde China .

Según el análisis de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, este segmento presenta características productivas y tecnológicas diferentes al resto del mercado y señala que el sector deportivo evolucionó hacia productos de alta performance, con innovaciones en materiales y diseño que no se fabrican localmente. En ese contexto, detectó una “brecha tecnológica significativa” entre la producción nacional tradicional —centrada en cuero y procesos convencionales— y el calzado deportivo moderno.

La resolución reconoce que empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina adoptaron el modelo de ensamblaje a partir de kits importados como estrategia para sostener su actividad. El nuevo esquema, aseguran, permitirá mantener niveles de empleo y, al mismo tiempo, mejorar la productividad y la calidad del producto final.

De acuerdo con el informe oficial, el ensamblado local de estos kits genera un valor agregado cercano al 20% y requiere procesos industriales complejos, con equipamiento y mano de obra especializada.

Además, se destacó que este modelo productivo evita una dependencia total de la importación de productos terminados, al tiempo que permite la presencia de marcas locales en un segmento altamente competitivo.

Apoyo de la industria del calzado deportivo

La Comisión Nacional de Comercio Exterior también subrayó que la mayoría de las empresas del sector deportivo respaldaron la flexibilización, mientras que las objeciones provinieron de fabricantes de otros segmentos del calzado.

La resolución mantiene vigentes las medidas antidumping para el resto del calzado importado desde China, pero excluye específicamente a los kits deportivos sin montar. La normativa ya fue comunicada a la Aduana y comenzará a regir tras su publicación en el Boletín Oficial.

Otro de los argumentos centrales de la medida es su alineación con la política arancelaria reciente, que redujo el Derecho de Importación Extrazona (DIE) para este tipo de productos, en algunos casos hasta el 0%. Según el Gobierno, mantener las restricciones antidumping generaba contradicciones regulatorias.