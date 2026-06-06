Monotributo: cuál es el requisito para la devolución de dinero de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ofrece la posibilidad de acceder al reintegro anual de dinero por cumplimiento del pago del monotributo . Sin embargo, para recibir este beneficio, es obligatorio cumplir con ciertos requisitos técnicos y operativos.

El requisito fundamental para ingresar al beneficio es tener adherido el pago mensual al débito automático , ya sea a través de una cuenta bancaria (CBU) o mediante tarjeta de crédito. Aquellos contribuyentes que realizan los pagos de forma manual mes a mes quedan completamente excluidos de la devolución .

Además del medio de pago, el organismo exige haber abonado en tiempo y forma las cuotas de los 12 períodos fiscales del año calendario antes de sus respectivos vencimientos. No se debe registrar ningún tipo de deuda ni saldo pendiente en la cuenta corriente de monotributistas, ya que incluso una diferencia de centavos puede trabar el proceso.

Por otro lado, es indispensable que el usuario tenga declarada y habilitada su CBU dentro del servicio "Declaración de CBU" en la web oficial, seleccionando específicamente la opción para recibir devoluciones. También se debe mantener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico y haber cumplido con las recategorizaciones obligatorias.

Para recibir el dinero de ARCA, es indispensable tener registrada la CBU y no registrar deudas en el sistema. Foto: Archivo

Qué se devuelve y cómo se acredita el saldo

El beneficio consiste en la devolución de un importe equivalente al componente impositivo de una cuota mensual, por lo que el monto final varía según la categoría de cada contribuyente. Los conceptos de obra social y aportes jubilatorios no forman parte del reintegro.

Si se cumplen todos los requisitos, la acreditación del dinero se realiza de manera automática directamente en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta de crédito adherida, sin necesidad de realizar ningún trámite o reclamo presencial.