De US$ 5.000 a un unicornio global: la historia de Aleph llega a Amazon Prime Video y Apple TV.

La historia de cómo una pequeña startup latinoamericana se transformó en una compañía global con presencia en más de 130 mercados ya tiene su propia docuserie. "Banner Dogs: The Aleph Journey" , recientemente premiada en los Telly Awards, desembarcó en Amazon Prime Video y Apple TV para mostrar el recorrido de Aleph desde sus inicios hasta convertirse en uno de los unicornios más relevantes del ecosistema digital.

La producción, realizada por Non Stop Studios, reconstruye en seis episodios el crecimiento de una empresa que nació con apenas US$ 5.000 y una computadora, impulsada por la visión de Gastón Taratuta tras perder su empleo hace dos décadas.

La serie relata cómo Taratuta decidió comenzar de cero en un contexto de incertidumbre y terminó construyendo una compañía con alcance internacional. Aleph logró expandirse a más de 130 mercados y consolidó alianzas con algunas de las plataformas más influyentes del mundo digital.

A través de más de 50 entrevistas realizadas en distintos países, "Banner Dogs" reúne testimonios de ejecutivos, empleados, socios estratégicos, académicos y referentes de la industria tecnológica y empresarial. Entre ellos aparecen figuras como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, además de representantes de compañías como Netflix, X y Sony.

La producción busca alejarse del formato corporativo tradicional para mostrar el lado humano del crecimiento empresarial: las decisiones difíciles, los errores, las apuestas de alto riesgo y los momentos de incertidumbre que marcaron la evolución de la compañía.

Un relato sobre resiliencia, innovación y crecimiento

Según Fernanda Zuloaga, Global SVP Marketing & Education de Aleph, la serie refleja aspectos que habitualmente quedan fuera de las historias de éxito empresarial.

"Banner Dogs muestra una parte de las historias de crecimiento que casi nunca se ve. La incertidumbre, las decisiones tomadas sin garantías y los momentos donde era mucho más fácil rendirse que seguir avanzando", explicó la ejecutiva.

La docuserie también pone el foco en la cultura organizacional de Aleph, construida a partir de equipos multiculturales distribuidos en distintos continentes. La compañía logró desarrollar una estructura global integrada por profesionales de diferentes idiomas, culturas y realidades, un desafío que se convirtió en uno de sus principales diferenciales.

El impacto de Aleph en la economía digital

A lo largo de los episodios se repasa cómo Aleph amplió su presencia más allá de la publicidad digital para incursionar en áreas como fintech, educación digital y nuevas tecnologías.

La empresa desarrolló asociaciones estratégicas con plataformas líderes como Spotify, TikTok, Snapchat y X, fortaleciendo su posición dentro del ecosistema digital global y expandiendo su alcance en mercados emergentes.

La serie también explora algunos de los momentos más determinantes de su expansión internacional y cómo la compañía logró adaptarse a los constantes cambios tecnológicos y económicos de las últimas dos décadas.

Un reconocimiento internacional para una historia latinoamericana

"Banner Dogs" fue distinguida con el Premio Bronce en la 47ª edición de los Telly Awards dentro de la categoría "Series-documentary", un reconocimiento que destaca la calidad narrativa y de producción del proyecto.

El director de la serie, Javier Novoa, señaló que el mensaje central de la producción es que "el progreso no surge de la previsibilidad, sino de creer en lo imposible".

Por su parte, Non Stop Studios aporta una mirada cinematográfica a la historia de Aleph. La productora cuenta con una extensa trayectoria en la industria audiovisual y fue responsable de títulos reconocidos como "Santa Evita", "Granizo", "Barrabrava", "La Extorsión" y "Cromañón".

La docuserie ya se encuentra disponible en mercados seleccionados de Amazon Prime Video y Apple TV en Latinoamérica, Estados Unidos y España, además de poder verse a través de su plataforma oficial.