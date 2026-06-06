La joya oculta de Amazon Prime Video que te va a hacer llorar y reflexionar sobre la vida

Entre recuerdos, emociones y una realidad que parece desarmarse, La vida de Chuck propone una experiencia distinta dentro del cine de ciencia ficción . Con una historia atravesada por preguntas sobre el tiempo y la existencia, la película encuentra su mayor fuerza en los pequeños momentos.

Estrenada en 2024 y disponible en Amazon Prime Video , esta producción estadounidense se mueve entre el drama y la ciencia ficción para construir un relato que busca algo más que sorprender. Con dirección y guion de Mike Flanagan, el largometraje propone una experiencia atravesada por los recuerdos, las emociones y el sentido de la existencia.

"Mientras el mundo se desvanece, los recuerdos de Chuck revelan un viaje íntimo y reflexivo donde la belleza de vivir surge en lo más simple", dice la sinopsis de la plataforma de streaming.

Basado en el libro homónimo de Stephen King, el film está protagonizado por: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay y Mark Hamill, mientras que la narración está a cargo de Nick Offerman.

La vida de Chuck 2 La vida de Chuck tiene una duración de 110 minutos. IMDB.

Con una duración de 110 minutos, La vida de Chuck apuesta por un ritmo que deja espacio para la contemplación y para que cada escena encuentre su propio peso emocional.