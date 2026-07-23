El Gobierno lanza con el BICE una línea de crédito para ganadería con los beneficios del RIMI

El Gobierno nacional presentó una nueva línea de créditos destinada a financiar la compra de reproductores bovinos de alta genética, que incorpora por primera vez los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ) para la adquisición de bienes semovientes destinados a la reproducción.

La iniciativa fue anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) durante la Exposición Rural de Palermo 2026 y apunta a fortalecer la calidad genética del rodeo argentino para mejorar la productividad y la competitividad exportadora de la cadena cárnica.

Los productores que accedan al financiamiento podrán adquirir toros y hembras de pedigree o puros controlados con un esquema de repago a valor producto, una modalidad que fija las cuotas en kilos de novillo durante toda la vigencia del préstamo. El pago se realiza en pesos, tomando como referencia el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG), lo que permite reducir el impacto de las variaciones de precios sobre el financiamiento.

Además del crédito, los beneficiarios accederán a los incentivos previstos por el RIMI, entre ellos la amortización acelerada de las inversiones y la devolución anticipada del IVA.

Se trata de la primera línea crediticia presentada por el Gobierno luego de incorporar al RIMI las inversiones agropecuarias vinculadas a reproductores bovinos, una medida que busca estimular la incorporación de genética de mayor calidad en un contexto de expansión de las exportaciones de carne argentina.

En el marco de la muestra de Palermo, el BICE también mejoró las condiciones financieras de la línea al reducir la tasa fija a UVA +7% anual. Los préstamos podrán devolverse en un plazo de hasta cinco años y financiarán inversiones por hasta $800 millones por destino.

La herramienta está dirigida a personas humanas, con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), y a personas jurídicas registradas como MiPyMEs que desarrollen actividades de cría, ciclo completo o cabañas de ganado bovino para carne y acrediten al menos tres años de actividad.

La nueva propuesta amplía la oferta de créditos a valor producto que el BICE comenzó a implementar para la ganadería en 2025. Aquella primera línea permitió financiar la compra de vaquillonas, la retención de terneras para incrementar el stock y capital de trabajo destinado a recría y engorde.

Según informó la entidad financiera, desde el lanzamiento de esos instrumentos ya se aprobaron préstamos por $25.000 millones para productores ganaderos de distintas regiones del país.