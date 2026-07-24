Redefinen el sistema de actualización de las tarifas de gas: cómo es el nuevo cambio que afectará las facturas

El ajuste de las tarifas de gas se recalculará y así evitar bruscas fluctuaciones en las facturas de los usuarios residenciales.

Nuevas modificaciones de la Secretaría de Energía tendrán impacto en la tarifa de gas.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, modificó la periodicidad con que las distribuidoras de gas trasladan a la tarifa final las diferencias entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el precio efectivamente pagado a los productores.

A partir de los cuadros tarifarios de agosto próximo, ese ajuste -denominado técnicamente Diferencia Diaria Acumulada (DDA)- se calculará e incorporará cada dos meses, en lugar de la periodicidad estacional que venía aplicando. La norma evitará fluctuaciones más fuertes en los valores de las facturas.

Impacto en las tarifas de gas El mecanismo de DDA existe porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se traslada a la tarifa residencial no coincide exactamente con lo que las distribuidoras pagan a los productores. La ley 24.076 y su reglamentación del Decreto 1.738/92 establecen que esas variaciones deben trasladarse al usuario final "de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor.

La periodicidad del ajuste -dos veces por año- generaba que las distribuidoras acumularan diferencias durante meses antes de poder trasladarlas a la factura.

La Resolución 167/2026, publicada en el Boletín Oficial, busca cambiar la periodicidad bimestral para "adoptar medidas adicionales para asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución".