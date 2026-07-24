Arredo amplía su red comercial con tres nuevos locales y proyecta más aperturas

Arredo avanza con la expansión de su red comercial. La empresa anunció la apertura de un nuevo local en Luján y la renovación de dos tiendas ubicadas en centros comerciales de Neuquén y el oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El nuevo punto de venta quedó inaugurado en San Martín 508, en la ciudad de Luján, mientras que los locales de Alto Comahue Shopping, en Neuquén, y de Terrazas de Mayo Shopping, en Los Polvorines, fueron relocalizados dentro de los mismos centros comerciales y renovados con un nuevo diseño orientado a mejorar la experiencia de compra.

Las tres tiendas ofrecen el catálogo completo de la marca para dormitorio, baño, cocina, living y decoración. Además, incorporan herramientas digitales, entre ellas una aplicación para uso dentro del local que permite consultar el stock disponible y las promociones en tiempo real, realizar compras y completar la facturación sin necesidad de pasar por la caja.

De esta manera, la compañía busca fortalecer su presencia en el mercado y acercar su propuesta de productos textiles para el hogar a nuevas comunidades.

Desde la empresa destacaron que la expansión forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la red de franquicias.

"El fortalecimiento de nuestra red de franquicias es un pilar fundamental de la marca. Cada nueva apertura representa la confianza de nuestros socios comerciales en un modelo de negocio sólido, que nos permite llevar nuestra propuesta de bienestar y diseño a cada vez más hogares del país", afirmó Karina Fabris, responsable de Franquicias de Arredo.

Con estas incorporaciones, la firma alcanza una red de 31 franquicias distribuidas en distintas ciudades del país. La iniciativa se suma al plan de expansión desarrollado durante 2025, período en el que la compañía remodeló y abrió 13 tiendas en Argentina y Uruguay.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Arredo prevé inaugurar otras cuatro franquicias en los próximos meses y ampliar su cobertura comercial.