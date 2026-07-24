Cambio climático: lanzan un nuevo biológico para mitigar el estrés térmico e hídrico en los cultivos

La empresa Biomagna presentó en el mercado argentino un nuevo producto biológico pensado para enfrentar los desafíos del cambio climático y la creciente variabilidad ambiental. Se trata de una herramienta desarrollada para cultivos extensivos que busca reducir los efectos del estrés térmico e hídrico y mejorar la estabilidad de los rendimientos.

Su nombre es Bioasis y es una herramienta biológica que ya es un éxito comercial en Brasil con más de cinco millones de hectáreas tratadas, y que llega para amortiguar el impacto del riesgo climático de rendimiento en un escenario de creciente variabilidad ambiental.

Se distingue por su formulación única: un consorcio de tres bacterias extremófilas (Nialliacirculans, Priestia aryabhattai y Bacillus haynesii) seleccionadas de entornos con recursos sumamente restringidos, como el desierto de Israel y zonas áridas del norte de Brasil.

Según explicó Rubén Netcoff, jefe de producto de bioestimulantes en Biomagna, la clave es que estos microorganismos han desarrollado una habilidad evolutiva para asociarse con especies vegetales en condiciones críticas.

“Estas bacterias tienen la capacidad de formar colonias y colonizar la filósfera (el follaje), un ambiente difícil para la vida bacteriana, transmitiendo su resiliencia al cultivo”, destacó el profesional.

Un biológico para recuperar kilos

El impacto de Bioasis está validado por ensayos locales realizados por referentes técnicos independientes.

En la última campaña en Argentina, el producto demostró una notable capacidad para recuperar kilos que se perderían por condiciones abióticas como picos de temperatura o falta de humedad; y en Brasil ya es un éxito de ventas con alrededor de 5 millones de hectáreas tratadas por campaña.

Los resultados arrojaron respuestas del orden de entre 490 y 500 kilos por hectárea en el caso del trigo y una recuperación de aproximadamente 800 kilos por hectárea en maíz.

Incluso en años bajo la influencia del fenómeno “El Niño”, donde las precipitaciones pueden ser irregulares o acompañadas de olas de calor, Bioasis se posiciona como una herramienta de manejo estratégico.

Netcoff señala que el producto permite al productor protegerse ante picos de estrés previstos en los 30 a 45 días previos al período crítico de floración.

Aplicación sencilla frente al cambio climático

Una de las mayores ventajas de Bioasis es su compatibilidad total con los agroquímicos del mercado (herbicidas, fungicidas e insecticidas), lo que permite su aplicación en las entradas habituales al lote sin generar costos operativos adicionales.

La dosis recomendada es de 250 cm³ por hectárea y el momento de aplicación es el período vegetativo, macollaje en trigo y V4 a V6 en maíz. Otra característica es la versatilidad, ya que puede aplicarse mediante pulverizadoras terrestres, aviones o drones.

Gracias a su formulación de bacterias endosporadas (en estado de latencia), el producto es altamente estable dentro del bidón y es tolerante a factores adversos, asegurando su eficacia una vez aplicado sobre el tejido vegetal.

Fuente: Infocampo.