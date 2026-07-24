Moody's subió la calificación a la Ciudad de Buenos Aires y tiene la mejor nota de la Argentina

La Ciudad de Buenos Aires obtuvo una mejora en su calificación crediticia por parte de Moody's Ratings, que elevó la nota de B2 a B1, un nivel que el distrito no alcanzaba desde hacía 14 años. Con esta actualización, la administración porteña se consolida como la jurisdicción con la mejor calificación subsoberana de la Argentina, dos escalones por encima de la deuda soberana del país.

La decisión de la calificadora se produjo pocos días después de que Moody's mejorara la nota de la deuda soberana argentina, que pasó de Caa1 a B3 para las obligaciones en moneda local y extranjera.

En su informe, la agencia explicó que la mejora responde a un perfil crediticio más sólido que el de otros gobiernos regionales, sustentado en los resultados operativos y financieros de la Ciudad, así como en su baja dependencia de las transferencias del Gobierno nacional.

Moody's también destacó que la Ciudad de Buenos Aires presenta bajas necesidades de financiamiento, una exposición manejable a la deuda denominada en moneda extranjera y una posición de liquidez considerada sólida. Además, proyectó que mantendrá indicadores financieros consistentes con la nueva calificación gracias a un perfil de vencimientos cómodo y a una gestión financiera prudente.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la decisión de la calificadora y la vinculó tanto al equilibrio de las cuentas públicas de la Ciudad como al contexto macroeconómico nacional.

"Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody's y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", afirmó.

El ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, sostuvo que la mejora refleja "el orden de las cuentas y la disciplina fiscal" implementados por la gestión de Jorge Macri. El funcionario agregó que el proceso también se inscribe en el marco del ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno nacional, que, según indicó, favorece el acceso a financiamiento en mejores condiciones y la llegada de inversiones.

La mejora anunciada por Moody's Ratings se suma a otra decisión adoptada por la filial local de la calificadora en junio, cuando elevó las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad de AA+.ar a AAA.ar, la máxima categoría dentro de la escala nacional, lo que ubicó al distrito en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales.