La historia detrás del proyecto minero que el Gobierno quiere vender

La empresa estatal Impulsa Mendoza sacó a la venta “El Seguro”, el proyecto minero que sirvió de mascarón de proa del Distrito Minero Malargüe Occidental y que se transformó en el globo de ensayo de ese plan. Esa venta es emblemática, porque además de los activos arrastra todos los estudios previos y hasta la inversión realizada para poder acceder.

La venta es parte del nuevo plan de la empresa estatal que apunta a ser una “aceleradora” de proyectos, antes que una desarrolladora. La venta se hace de manera privada y no se ha difundido un valor “piso”. La intención es vender el proyecto a una empresa especializada en exploración que tenga una envergadura mayor y continuar el proceso de crecimiento dentro del ecosistema minero. Es habitual que eso ocurra en esa industria: entre que se registra un descubrimiento y se desarrolla como proyecto, puede cambiar de manos varias veces.

En el caso de El Seguro ya pasó y en la cadena hay varios conocidos. El proyecto fue comprado por la empresa Potasio Río Colorado, cuando fue estatal y seusó como base para el plan minero provincial, en particular el Distrito Minero Malargüe Occidental. "Con el objeto de poder posicionar a la provincia de Mendoza estratégicamente dentro de la cadena de valor asociada a la transición energética, y haciendo uso de sus minerales críticos disponibles, desde PRC se adquirieron los derechos mineros de un proyecto de cobre denominado “El Seguro”, ubicado en el departamento de Malargüe, y sobre el cual encontramos un enorme potencial geológico", decía en 2021 la empresa cuando adquirió esos activos.

PRC le compró las tres propiedades que forman parte de El Seguro a la empresa AgAuCu, de los históricos mineros mendocinos Mario Chabert y Ernesto Concina. El valor rondó los 50 mil dólares en 2021. La empresa AgAuCo fue una de las ganadoras del impulso del Distrito Minero, pues además de venderle al Estado esos activos, tenía registrados otros cateos en las zonas más prometedoras, entre ellas el proyecto El Perdido (para el que se asoció con Kobrea).

El plan Los tienen un precio de venta de 5 mil dólares y quien compre el proyecto tendrá los derechos sobre El Yeso, el Yeso y Fausto, las tres propiedades mineras, y también sobre las inversiones realizadas. La propia empresa será la que evalúe las ofertas que haya, que debería incluir además del valor de compra un plan de desarrollo. Los pliegos son confidenciales. “Dada la relevancia estratégica y el valor comercial que reviste esta información para el negocio minero, y en resguardo de la posición competitiva del proyecto, el acceso a la misma por parte de los interesados estará sujeto a condiciones de confidencialidad y a la adquisición del pliego de bases y condiciones mediante el pago del valor correspondiente”, explican desde Impulsa Mendoza.