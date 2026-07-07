ARCA habilitó un nuevo plan de pagos para Ganancias: cómo impacta en el régimen simplificado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha un nuevo plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes que deban cancelar los saldos correspondientes a las declaraciones juradas del período fiscal 2025 del Impuesto a las Ganancias —incluido el impuesto cedular— y del Impuesto sobre los Bienes Personales.

La medida permite a personas humanas y sucesiones indivisas financiar las obligaciones tributarias mediante cuotas mensuales, ofreciendo una alternativa para quienes deban afrontar el pago al momento del vencimiento de las declaraciones juradas.

El régimen está disponible a través del servicio "Mis Facilidades", bajo la opción "Plan por deuda de impuestos anuales". La adhesión puede realizarse desde el mes del vencimiento de la obligación y hasta el último día del quinto mes posterior.

Uno de los puntos más relevantes es que los contribuyentes que optaron por el Régimen Simplificado de Ganancias también podrán acceder al nuevo plan de pagos sin perder los beneficios previstos por ese sistema.

De acuerdo con la normativa vigente, siempre que la declaración jurada sea presentada y el impuesto sea abonado —o se adhiera al plan de facilidades dentro del plazo establecido— se mantiene el efecto liberatorio del período fiscal y la presunción de exactitud de las declaraciones anteriores, salvo que ARCA detecte inconsistencias significativas, omisión de ingresos o documentación apócrifa.

El nuevo esquema busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin exigir el pago total en una sola cuota, algo especialmente importante para quienes registran saldos elevados en Ganancias o Bienes Personales.

Al mismo tiempo, la medida complementa la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que utiliza información precargada por ARCA para agilizar la confección de las declaraciones juradas y reducir la carga administrativa de los contribuyentes.