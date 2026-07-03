Extraordinaria crecida: las Cataratas del Iguazú muestran un espectáculo sin precedentes

Las Cataratas del Iguazú despliegan una postal imponente con un caudal cercano a los 5,7 millones de litros por segundo.

El río Iguazú, a la altura de las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, alcanzó este miércoles un caudal cercano a los 5,7 millones de litros por segundo, cuatro veces por encima del promedio histórico. No obstante la crecida, el acceso al principal atractivo turístico, como es la Garganta del Diablo, permanece habilitado y bajo monitoreo permanente.

En tal sentido, las Cataratas del Iguazú viven una jornada de extraordinaria intensidad debido al fuerte incremento del caudal del río Iguazú. El aumento del caudal transformó por completo la postal habitual de uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.

El espectáculo natural de las Cataratas del Iguazú en crecida La mayor cantidad de agua intensificó la fuerza de los saltos, amplió la nube de rocío sobre los senderos y realzó la imponencia del paisaje, ofreciendo una imagen pocas veces vista por los visitantes. Las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu, en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, dijeron que la crecida responde "a las intensas precipitaciones registradas durante la última semana en distintos sectores del estado de Paraná".

La medición es realizada por la Companhia Paranaense de Energia (Copel), que monitorea permanentemente el comportamiento del río Iguazú. El organismo indicó que "el volumen de agua podría variar en los próximos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la evolución del caudal".

Seguridad y accesibilidad en Misiones ante la crecida del río El Parque Nacional Iguazú continúa abierto al público a pesar del importante incremento del caudal. En tanto, la pasarela de acceso a las Cataratas permanece habilitada. Desde la administración del parque señalaron que "se mantienen activos los protocolos de seguridad" y que "los equipos técnicos realizan un monitoreo constante de las condiciones para garantizar la seguridad de los visitantes".