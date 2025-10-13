Cierran el Circuito Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú tras intensas lluvias y crecidas
El cierre será preventivamente en el Circuito Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú por el aumento del caudal del río tras fuertes lluvias recientes.
La concesionaria Iguazú Argentina dispuso el cierre temporal del Circuito Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos del Parque Nacional Iguazú, debido a la crecida del río Iguazú Superior. La medida, tomada por seguridad, se mantendrá hasta nuevo aviso mientras se evalúa la evolución de las condiciones climáticas y del nivel del agua.
El Circuito Garganta del Diablo, reconocido como el punto más visitado del parque, fue clausurado preventivamente luego de que el caudal del río aumentara considerablemente por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Según informaron desde la concesionaria Iguazú Argentina, el último tren turístico hacia el circuito partió a las 14, y desde entonces el acceso quedó cerrado al público.
El cierre se enmarca dentro de los protocolos de seguridad establecidos por el Parque Nacional Iguazú para situaciones en las que el nivel del río pueda poner en riesgo las pasarelas o el tránsito de visitantes. Aunque la medida es temporal, las autoridades no precisaron una fecha de reapertura, ya que dependerá de la evolución del caudal en los próximos días.
Garganta del Diablo: la principal atracción de las Cataratas del Iguazú
La Garganta del Diablo es el salto más imponente de las Cataratas del Iguazú, con una caída de más de 80 metros de altura. Cada año recibe a miles de turistas nacionales e internacionales, siendo uno de los principales íconos naturales de la Argentina y Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Durante los períodos de lluvias intensas, el caudal del río puede multiplicarse, afectando los accesos y obligando a cierres preventivos. En años anteriores, situaciones similares llevaron a suspender temporalmente el circuito hasta que las condiciones se estabilizaron.