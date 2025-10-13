WhatsApp: cómo hacer una videollamada desde la computadora paso a paso

WhatsApp sigue ampliando funciones y las combina con su versión de app de escritorio para brindar más comodidades a los usuarios.

WhatsApp no es solo para el celular: gracias a su aplicación de escritorio, también es posible realizar llamadas de voz y videollamadas directamente desde una computadora, sin depender del teléfono. Esta función resulta muy útil para quienes pasan buena parte del día frente a la pantalla y buscan comodidad y eficiencia en su comunicación diaria.

Esto sirve mucho para aquellos que trabajan día a día sentados en la computadora y tienen WhatsApp Web abierto permanentemente, casi sin usar el teléfono. La función puede ser hasta más fácil de utilizar que la videollamada común desde el celular.

Cómo hacer una videollamada de WhatsApp en la computadora Para que esta función funcione correctamente, el equipo debe ser compatible con los sistemas operativos requeridos: Windows 10 (versión 1903 o superior, 64 bits) o macOS 11 o versiones más recientes.

No es posible efectuar llamadas desde la versión web de WhatsApp que se abre en navegadores: solo la app de escritorio dedicada lo permite.

Además, el usuario debe instalar la versión oficial de WhatsApp para computadoras y vincular su cuenta escaneando el código QR que aparece en pantalla con la app móvil. Así se sincronizan chats, contactos y preferencias, sin necesitar que el teléfono permanezca conectado.