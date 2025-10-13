WhatsApp lanzó un escáner: qué documentos NO conviene digitalizar y cómo cuidarte

La nueva función del escáner en WhatsApp llegó para simplificar tareas cotidianas. Abres la cámara, capturas un papel y lo envías en segundos. Ahorra tiempo. Evita instalar apps extra. Reduce pasos que antes eran engorrosos. Pero ese atajo también trae un costo.

Estos puede ser, si el archivo contiene datos críticos y se comparte sin cuidados, tu información puede quedar expuesta. No es un problema del escáner en sí. Es un tema de hábitos, configuraciones y criterios al decidir qué se digitaliza y a quién se le envía.

Hay documentos que concentran datos personales y que, al circular por mensajería, multiplican el riesgo. Hablamos de identificaciones oficiales y constancias con información sensible. Incluye credenciales como INE, pasaporte o cédulas, actas de nacimiento, CURP o RFC, cartillas, certificados médicos y papeles con domicilio, teléfonos o números únicos.

También piezas bancarias: estados de cuenta, tickets, comprobantes de pago, tarjetas de crédito o débito, contratos de préstamos y resúmenes de movimientos. Se suman expedientes legales —demandas, promociones, oficios— y certificados académicos o laborales: boletas, credenciales, cédulas profesionales, constancias de becas o sueldos. ¿La regla práctica? Enviarlos solo cuando sea imprescindible, minimizar la frecuencia y aplicar barreras de privacidad en cada paso.

La ciberseguridad es el eje. Los documentos digitales viajan, se reenvían y a veces quedan almacenados en copias de respaldo. Si caen en manos equivocadas, aparecen tres escenarios conocidos : suplantación de identidad para hacer trámites en tu nombre; pedidos falsos que extraen datos o dinero; y presiones por mensajes o llamadas para extorsionar.

El problema crece. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCPSJ), en 2024 hubo un salto del 672% en estafas y hackeos de cuentas de WhatsApp, con uso ilícito de información personal. El número es un aviso: no todo debe digitalizarse y, cuando se hace, conviene blindar la operación. La decisión no es “escanear o no escanear”, sino “cómo y con qué resguardos”.

Primero, revisa el destinatario. Solo a contactos verificados y habituales. Si te escribe alguien “nuevo” que dice trabajar en una institución, pide otro canal para corroborar. Segundo, usa mensajes temporales. Configura una duración corta para que el archivo se borre de manera automática. Tercero, limita la visibilidad. Evita compartir en grupos amplios. Prefiere el chat individual.

Cuarto, activa la verificación en dos pasos y las alertas de inicio de sesión. Quinto, cuando sea posible, difumina datos no esenciales: tapa con una marca, campos como domicilio completo o número de cuenta si no son necesarios para el trámite. Sexto, antes de tocar “enviar”, pregúntate si existe una alternativa más segura: un portal oficial, correo corporativo, carpeta compartida con acceso restringido o un trámite presencial.

Dónde guardar y cómo limpiar huellas

No vuelvas WhatsApp tu archivador. Funciona bien como canal de paso, no como repositorio. Guarda una copia en un servicio confiable fuera del chat: tu correo, un gestor de documentos con contraseña o almacenamiento del teléfono cifrado. Luego elimina el documento del hilo y de la galería del dispositivo. Borra también la versión en “Archivos” o “Descargas”, donde muchas veces queda escondida. Mantén el sistema operativo actualizado. Revisa con frecuencia qué aplicaciones tienen acceso a tu cámara, archivos y fotos. Y si compartes desde la computadora, evita redes wifi públicas sin protección.

Señales de alerta y una regla simple

Desconfía de pedidos urgentes, amenazas de bloqueo de cuenta o mensajes que piden “verificación” con códigos que no solicitaste. Si una persona insiste en que envíes tu identificación completa “ya”, frena y confirma por un canal oficial. Si un documento es irremplazable o resume demasiada información, plantéate si realmente necesita circular por una app de mensajería. La regla de oro es sencilla: menos exposición, menos riesgo. La función de escaneo de WhatsApp es útil y ahorra tiempo, siempre que se use con criterios claros. Comparte lo indispensable, configura privacidad, verifica destinatarios y limpia los rastros cuando termines. Así, el atajo tecnológico no se transforma en un problema mayor.