Por qué recomiendan desactivar Meta AI de WhatsApp

Desde hace un tiempo, Meta AI se encuentra disponible en WhatsApp . Esta función añade un botón con un círculo multicolor en la barra del chat y que, al presionarlo abre una conversación con el asistente virtual. Allí, los usuarios pueden interactuar con la inteligencia artificial las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, los expertos recomiendan desactivarla.

Los usuarios tienen la posibilidad de deshacerse de Meta AI, pero esto no significa que podrán borrarlo de WhatsApp, si no que pueden desactivar el chat de sus respectivas cuentas. Por ende, una vez iniciada la conversación con el chatbot, existe la opción de eliminar chats individuales con la IA o pedir la eliminación de información que hayas compartido previamente con Meta AI.