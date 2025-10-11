La nueva película de Netflix que muestra la emotiva historia de un chef y su perrito

Tras recibir un complicado diagnóstico médico, el chef cambia su vida y es acompañado por su amigo de cuatro patas. Descubre más en Netflix.

Netflix le dio la bienvenida a Caramelo, una película de Brasil que rinde homenaje a un perro mestizo de color café. En el país latinoamericano, el perro caramelo es un símbolo de la cultura popular y representa la resiliencia, la diversidad y el orgullo de muchos habitantes. Aunque han sido discriminados históricamente, poco a poco han ganado el respeto de todos.

¿De qué trata la película? La película narra la historia de Pedro, un chef talentoso que recibe un complejo diagnóstico médico. En medio de la tristeza, el joven encuentra apoyo en Amendoim, un perro callejero de pelaje amarillo y marrón. Su amistad se vuelve única e impulsa a Pedro a seguir adelante.

No te pierdes el tráiler Embed - Caramelo - Trailer oficial Luego de su estreno, las redes sociales estallaron. El film logró que cientos de usuarios se emocionaran y compartieran sus sentimientos ante la película. Una de las mayores curiosidades es saber si el perro muere al final, tanto que muchos no quieren verla para no soltar lágrimas.

Entre los comentarios de quienes las vieron se lee: “¡Qué película tan increíble! Me mantuvo cautivado de principio a fin. Reí, lloré, reflexioné y sentí alivio. ¡Todo un torbellino de emociones! Gracias por esto”, “Una adopción que se convirtió en una historia emotiva” y más.