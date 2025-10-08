Netflix: la miniserie imperdible sobre Jane Goodall y su mensaje final al mundo

Netflix suma una producción que evoca el legado de Jane Goodall y su lucha por la naturaleza. Una historia inspiradora para los amantes de los documentales.

Hace unas semanas, la muerte de Jane Goodall dejó al mundo con una mezcla de tristeza y admiración. Su partida reavivó el interés por conocer más sobre el legado y las ideas de una de las científicas más influyentes del siglo XX. En ese contexto, Netflix estrenó una miniserie documental que ya tenía preparada y que funciona como un homenaje a su incansable trabajo.

Se trata de Últimas palabras célebres: Dra. Jane Goodall, una producción de 55 minutos que invita a los espectadores a recorrer la vida y el pensamiento de quien dedicó su existencia a comprender la relación entre el ser humano, los animales y el planeta.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c0ez2r8xzjgo La primera entrevista de la miniserie documental de Netflix es a Jane Goodall. Getty Images De qué trata la miniserie documental A lo largo del episodio, Goodall repasa su trayectoria desde los primeros estudios con chimpancés en Tanzania hasta su lucha por la conservación ambiental. Con serenidad y lucidez, comparte un mensaje profundo sobre la conexión entre la humanidad y la naturaleza, y la urgente necesidad de proteger la vida en todas sus formas.

Goodall murió a los 91 años, pero dejó un legado imborrable y un llamado a la esperanza. “Si quieres salvar lo que aún es bello en este mundo, entonces piensa en las acciones que realizas cada día”, se la escucha decir en uno de los pasajes más conmovedores del documental.