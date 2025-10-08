Netflix: la miniserie de suspenso de ocho episodios que no te dejará ni pestañear

Netflix cuenta con un amplio catálogo para todos los gustos y edades. Si eres fanático de las series cortas, aquí nuestra recomendación.

Para los amantes de las miniseries, aquí les dejamos una que está en Netflix que no los dejará ni pestañear. Es de suspenso, tiene ocho episodios (de una duración aproximada de 50 minutos cada uno) y es una producción estadounidense. ¿De cuál se trata? ¡Sigue leyendo para enterarte!

Ripley está basada en la novela policial El talento de Mr. Ripley (1955) de Patricia Highsmith. Fue creada, escrita y dirigida por Steven Zaillian. Es la primera adaptación en serie de la novela después de las versiones cinematográficas A pleno sol (1960) y The Talented Mr. Ripley (1999).

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n NETFLIX. Ripley Estaba originalmente programada para emitirse en el canal de televisión Showtime, pero en febrero de 2023 se trasladó a Netflix y finalmente se estrenó el 4 de abril de 2024. Está recomendada para mayores de 16 años.

La sinopsis oficial de la miniserie de Netflix adelanta: "Un estafador se adentra en un mundo de riqueza y privilegio luego de aceptar un trabajo único en Italia. Pero para alcanzar la vida que desea, debe tejer una red de mentiras".

En el reparto está Andrew Scott como Tom Ripley, Dakota Fanning como Marge Sherwood, Johnny Flynn como Dickie Greenleaf, Eliot Sumner como Freddie Miles y Maurizio Lombardi como inspector Pietro Ravini. A ellos, se suman estrellas invitadas como Kenneth Lonergan, Ann Cusack, Bokeem Woodbine, Vittorio Viviani y Louis Hofmann.