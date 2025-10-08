Número 1 en 57 países: Netflix tiene este drama coreano con un tierno y divertido romance que te hará suspirar

La serie de Netflix tiene 12 episodios repletos de magia y platillos milenarios que te mantendrán pegado a la pantalla.

Hay quienes creen que una buena forma de conquistar un corazón es a través del estómago y eso lo muestra Bon appétit, majestad, la serie coreana de Netflix que está ganando los primeros puestos de lo más visto de la plataforma en más de 50 países y no te puedes perder.

¿De qué trata esta serie? La serie comienza cerca del 1300 cuando la Dinastía Joseon se instaló en Corea. Allí Ji-yeong es humillada frente a la corte y amenazada por el rey Lee Heon. Pero hay un giro inesperado cuando notamos que Ji-yeong es una chef con una estrella Michelín que proviene del 2025 y que tras un accidente, fue transportada siglos atrás.

netflix, serie La serie de Netflix con 12 episodios. Netflix. Ella se encuentra con una mundo gobernado por un tirano y su única arma para sobrevivir es su talento culinario. Por eso, Ji-yeong desafía las reglas y resuelve obstáculos a través de sus platillos, los cuales también dan pie para el surgimiento de un melodrama romántico muy entretenido.

Cada episodio presenta un plato significativo en donde la chef combina recetas milenarias y técnicas modernas. Esta combinación entre lo viejo y lo nuevo refuerza la idea de que la gastronomía es un lenguaje universal que trasciende el tiempo y las barreras culturales, perfecto para conectar con otros.