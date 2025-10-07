Netflix: una serie que te dará pesadillas y una película que roba corazones son los estrenos más destacados

Te recomendamos dos de los estrenos de esta semana que llegan a Netflix y seguramente se quedarán en tu mente o corazón. Toma nota.

Esta semana que comprende desde el lunes 6 al domingo 12 de octubre, llega con dos grandes producciones que son muy esperadas por todos aunque el público de cada una es totalmente diferente. Netflix no deja de sorprender y esta semana la va a romper con una serie y una película que seguro ingresarán en tu lista de pendientes.

El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix.

Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana Verdaderamente aterrador Fecha de estreno: martes 7 de octubre

verdaderamente aterrador netflix Una serie que te dará pesadillas. Netflix Sinopsis: A través de entrevistas y representaciones inmersivas, esta escalofriante serie detalla encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron.

Elenco: Wyatt Dorion, Rhys Alexander Phillips y Makenna Pickersgill