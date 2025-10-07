Duki atacó al periodismo: la dura respuesta de Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi

El reciente estreno del documental sobre la vida de Duki en Netflix, además de mostrar el ascenso del ídolo, desató una nueva polémica en el mundo del espectáculo. El trapero decidió utilizar parte de su material para pasarle factura a algunos periodistas que lo criticaron en los inicios de su carrera. Las miradas se centraron rápidamente en Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi, quienes no tardaron en salir a defender sus posturas iniciales.

El foco del conflicto se encuentra en un segmento del documental donde Duki recopila y responde a las afirmaciones de ciertos referentes de la televisión. Una de las frases más contundentes que aparece en el film es la de Gómez Rinaldi, donde se pone en duda el futuro del género: "Nunca vas a llegar a ser Palito Ortega, jamás vas a llegar a Alejandro Lerner porque tu cara es efímera, porque esto del trap es un fenómeno". Haciéndole frente a este tipo de comentarios despectivos sobre el género, el músico contraatacó: "Nos subestiman porque de repente dicen '¿cómo hicieron estos pibitos para llegar a ciertos lugares en la mitad del tiempo que nosotros?'. Porque somos guachines no nos quieren reconocer. Tranquilo, la generación que viene nos va a dar nuestras flores".

El ídolo del trap agregó, con una clara intención de dejar un mensaje para la posteridad: "Nosotros somos de las mejores mentalidades que han tenido los géneros. Somos gente unida, no bardeamos a nadie, nos queremos entre nosotros, nos cuidamos, tratamos de dar el mejor mensaje posible siempre. Entonces, media mano derecha que nos den". Su descargo se selló con una advertencia directa a la producción para que la declaración sea completamente visible: "Y esto que salga en el documental, por favor, así, todo así, gráfico. Con esto yo diciendo esto para que lo vean todos".

Las fuertes declaraciones de Duki que generaron la picante reacción de algunos periodistas Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi, sin piedad: La feroz réplica a Duki tras su documental en Netflix Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi, sin piedad: La feroz réplica a Duki tras su documental en Netflix Video: LAM (América TV) La respuesta de los periodistas se dio a conocer en el programa LAM (América), allí Daniel Gómez Rinaldi fue consultado sin vueltas sobre si se arrepentía de su juicio inicial. "No, para nada, ni lo conocía en ese momento. Sé que el chico llenó estadios y que en España también la rompió, debe ser algo que yo no consumo, que es el trap. Y bueno, le deseo lo mejor", afirmó. El periodista, que recordó haber cedido su imagen para el documental porque "me necesitaban para generar ese contrapunto", insistió en su cautela: "El tiempo lo dirá, yo ya llevo 40, vamos a ver el resto. No sé si el trap va a ser eterno como Luis Miguel o el rock o Sandro, vamos a ver. Igual le deseo lo mejor, pero no sé porque no lo consumo".