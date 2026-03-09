Netflix: la miniserie británica de 4 episodios que pocos vieron y atrapa desde el primer episodio

En el streaming siempre hay títulos nuevos peleando por llamar la atención. Cada semana aparecen series y películas que prometen convertirse en el próximo fenómeno, pero entre ese aluvión también quedan escondidas algunas producciones que merecen mucho más reconocimiento del que tuvieron.

Una de esas joyas algo subestimadas es Desde dentro, una miniserie de cuatro episodios estrenada en 2022 en Netflix , que propone un juego narrativo atrapante. Dos historias que parecen no tener relación entre sí… hasta que empiezan a acercarse de manera inquietante.

La serie fue creada por Steven Moffat, uno de los nombres más reconocidos de la televisión británica gracias a trabajos como Sherlock y Doctor Who. Su llegada generó bastante expectativa en su estreno, sobre todo por el calibre del elenco y por la premisa que plantea.

La historia se mueve entre dos escenarios principales. Por un lado está Jefferson Grieff, un brillante criminólogo condenado a muerte que se encuentra en el corredor de la muerte en Estados Unidos. A pesar de estar preso, su mente analítica sigue funcionando a toda máquina y ayuda a resolver casos complejos desde la cárcel. Por otro lado, en Inglaterra, conocemos a Harry Watling, un respetado vicario cuya vida da un giro inesperado cuando intenta ayudar a una joven que se encuentra en problemas.

Lo que comienza como una situación aparentemente manejable pronto se transforma en una espiral de malas decisiones, secretos y desesperación. A medida que la historia avanza, los caminos de estos personajes empiezan a conectarse de maneras cada vez más inquietantes. La serie juega con la idea de cómo una cadena de pequeños errores puede terminar generando consecuencias enormes, mientras explora la culpa, la moral y la fragilidad de las decisiones humanas.

Uno de los grandes atractivos de Desde dentro está en su elenco. Stanley Tucci interpreta al enigmático Jefferson Grieff, un hombre fascinante, de gran inteligencia y frialdad.

Del otro lado aparece David Tennant, uno de los actores británicos más queridos de la pantalla chica, que aquí se aleja de sus papeles más carismáticos para meterse en la piel de un hombre común atrapado en una situación que se descontrola. Tennant maneja muy bien esa transformación gradual del personaje, pasando de la calma inicial a un estado cada vez más desesperado. El reparto se completa con Dolly Wells y Lydia West.

Tráiler de Desde dentro, la imperdible miniserie de Netflix

Desde dentro - tráiler subtitulado

La recepción fue, en líneas generales, positiva. Muchos críticos destacaron el guion de Moffat, que construye tensión a partir de dilemas morales más que de acción directa. También se elogió la estructura de la miniserie, que en solo cuatro episodios logra desarrollar una trama compleja sin perder ritmo. Las actuaciones, especialmente las de Tucci y Tennant, fueron otro de los puntos más celebrados.

Si estás buscando algo para ver en Netflix, esta miniserie es corta, intensa y va directo al grano. Si te gustan los thrillers que juegan con la mente del espectador y los personajes enfrentados a decisiones imposibles, esta producción británica es una opción ideal para maratonear.